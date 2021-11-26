Зосередження на настрої, а не певному стилі, допоможе створити кімнату, яка пасуватиме саме вам

Незалежно від того, можете ви собі дозволити дизайнера чи ні, або ж хочете розробити дизайн інтер’єру самостійно, проектування кімнати з нуля може спершу налякати. Дизайн інтер’єру – це більше мистецтво, ніж наука, тут немає жорстких правил. Проте, якщо ви шукаєте дорожню карту, як це зробити, – ось посібник від The Spruce з 12 простими і необхідними кроками.

1. Визначте настрій.

Замість того, щоб питати себе, як має виглядати кімната, запитайте, як вона має відчуватися, і дозвольте цьому відчуттю вести вас у виборі кольорів, текстур, меблів та декору. Легка і повітряна дзен-оаза може потребувати мінімуму меблів та натуральних матеріалів. Енергійний і невимушений сімейний простір може включати більш сміливі кольори та візерунки. Зосередження на настрої, а не певному стилі, допоможе створити кімнату, яка пасуватиме саме вам.

2. Знайдіть натхнення.

Перегляньте улюблені сторінки соцмереж, журнали по дизайну інтер’єру, книги та веб-сайти для натхнення. Подумайте, куди б вам хотілося втекти і чому. Якщо вам подобаються дошки-органайзери – використайте їх. Якщо ви живете самі, то це хороший шанс себе пізнати трохи краще. Якщо ж живете з кимось ще – це можливість співпрацювати у спільному просторі, який відповідає кожному з вас.

Фото Elle Decor

3. Будьте реалістичними.

Замість того, щоб прагнути до якогось бачення того, як, на вашу думку, має виглядати ваше життя, краще спроектуйте простір для способу свого життя, яким ви живете зараз. Якщо у вас енергійні діти чи домашні тварини, обирайте оббивку та поверхні, які зможуть витримати удари і надалі виглядати добре. Якщо ви живете самі, вам не потрібна обідня зона на шість персон. Якщо ви працюєте з дому, перенесіть домашній офіс з кутка у вітальні у вільну кімнату, яка використовується тільки під час свят. І перш ніж щось купувати, складіть реалістичний бюджет, який допоможе вам визначити пріоритети.

4. Складіть конструктор.

Якщо ви робите ремонт, почніть із прибирання всього, що ви не використовуєте, більше не любите або не потребуєте. Якщо проектуєте порожню кімнату з нуля – подумайте добре перед тим, як щось туди приносити. У будь-якому просторі є місце для особистих речей та тих, які мають значення, й успішний дизайн починається із охоплення основних деталей, від яких і починається розбудова решти інтер’єру.

5. Створіть карту.

Існує багато онлайн-інструментів та програмного забезпечення для дизайну кімнат, проте планування простору не має бути занадто технічним. Накресліть ідеї макетів на папері чи розмітьте розташування меблів малярською стрічкою, щоб отримати відчуття масштабу. Перед тим, як купити якісь меблі, виміряйте свою кімнату, і не раз: інакше новий диван може виявитися завеликим, щоб пройти у вхідні двері, або ж замалий для кімнати.

6. Визначтеся з кольоровою палітрою.

Незалежно від того, чи хочете ви втримати нейтральність, чи збираєтеся обрати більш яскраву палітру, рішення на ранньому етапі допоможе створити цілісний образ. Нейтральні кімнати можна прикрасити аксесуарами, які легко можна замінити. Якщо ви вирішили, що кімната стане одою зеленому, рожевому чи блакитному кольору, оберіть ще три додаткові відтінки, щоб вона лишалася цікавою. Якщо ж вам подобаються повністю білі простори, ви зможете легко поєднувати різні меблі, стилі та періоди.

Фото Real Simple

7. Почніть з обробки.

Якщо ви плануєте переобладнання, а не суцільну переробку кімнати, подумайте, як можете використати наявну підлогу, колір стін, сантехніку, щоб прикрасити і зробити своїм простір без серйозного ремонту. Якщо починаєте з порожньої кімнати – спершу зробіть підлогу, пофарбуйте стіни, додайте плитку чи шпалери або встановіть шафу до того, як приносити інші меблі та аксесуари.

8. Виберіть опорні елементи.

У вітальні зазвичай таким елементом є диван, тому спершу треба зосередитися на ньому, а не подушках для нього. Крім того, купівля найбільших і найдорожчих предметів на початку дозволить вам не економити на якості найбільш важливих речей, мати реалістичне уявлення про свій бюджет, а також зорієнтуватися, скільки простору ви маєте для додаткових меблів.

9. Виберіть другорядні меблі.

Після того, як ви вибрали ідеальний диван, почніть підбирати журнальні столики та пуфи. Якщо ви обрали для їдальні дерев’яний стіл у сільському стилі, додайте до нього для контрасту сучасні металеві стільці. Сучасне м’яке узголів’я ліжка чудово доповнять вінтажне освітлення або тумбочки.

10. Виберіть килими, штори та інший текстиль.

Тепер, коли ви розумієте, як розвивається кімната, можна обрати штори, килими, постільну білизну, пледи, декоративні подушки, які доповнять ваші основні елементи та додадуть простору кольори, візерунки, текстури та родзинки.

Фото Emily Henderson

11. Підсвітіть це.

Правильне освітлення є однією із запорук успішного дизайну. Максимально використовуйте природне освітлення вдень та додайте різні багатошарові варіанти для вечора – від функціонального робочого освітлення до теплих настільних ламп або бра. Обов’язково освітлюйте всі кути кімнати, щоб уникнути тіней та створити гарний настрій після настання темряви.

12. Додайте аксесуари.

Тепер, маючи все необхідне, зробіть крок назад і подумайте, чого ще бракує. Повісьте картини, фотографії чи дзеркала, розкладіть декоративні подушки та пледи, доповніть полиці і столи з дизайнерськими книгами, свічками, рослинами, сувенірами. Це шанс додати кімнаті особистих штрихів, які зроблять її живою та домашньою.

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