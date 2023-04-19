Оптимальним рішенням буде максимальне використання білого та світлих пастельних відтінків

Дизайн квартири-студії – цікаве та непросте завдання одночасно. Особливо коли простору зовсім мало або воно має дивну форму. Як зробити життя в такій квартирі комфортним і які дизайнерські трюки використовувати, щоб студія вам сподобалася, пояснює «Реммо».

Квартира-студія: особливості та походження

Ідею створення квартири-студії приписують Людвігу Міс ван дер Рое. Прообразом першої квартири-студії став його знаменитий будинок-паралелепіпед. Будинок складається з однієї кімнати, а всі його стіни скляні, завдяки чому будинок завжди заповнений світлом. Називається цей будинок Фарнсуорт, туристи й зараз часто приїжджають до Чикаго глянути на нього.

Концепція квартири-студії прижилася у всьому світі. У Львові квартири-студії стали активно з’являтися в 90-ті: по-перше, у студії стали перетворювати незручну оселю, по-друге, популярності студіям додали помилки проектувальників. Об’єднання кухні з житловою частиною на маленьких площах у нових багатоквартирних будинках стало поштовхом до продажу «квартир за ціною кімнати» та розвитку студійного дизайну інтер’єру.

У США сучасні квартири-студії – це, як правило, великі дворівневі апартаменти, де перший поверх розбитий на зони кухні та вітальні, а на другому поверсі знаходиться одна велика кімната-спальня. У Європі студіями заведено рахувати квартири без перегородок загальною площею від 40 до 120 квадратних метрів. Хоча у різних країнах своя специфіка.

У країнах Азії розвиток студійного проектування призвів до будівництва квартир із дуже маленькою квадратурою, так званих «капсул». Їхня головна мета – розселити густонаселені мегаполіси на мінімально можливій площі. В Україні зараз будують і просторі елітні квартири-студії, але все ж таки здебільшого – це бюджетне малогабаритне житло.

Особливості квартири студії

1. Відкрите планування.

Відсутність міжкімнатних перегородок, що створює єдиний житловий простір; наявність дверей та стін тільки для технічних приміщень (санвузол); кухня пов’язана з рештою житлового простору.

2. Ефект більшого простору.

Через відсутність стін здається, що у студії більше житлового простору. Якщо захотіти порівняти студію і квартиру однієї та тієї ж площі, перша здасться більш просторим приміщенням. А маленькі квартири 20-30 м2 взагалі можуть існувати тільки в такому форматі.

3. Свобода зонування.

Квартира-студія дозволяє створювати додаткові функціональні зони (наприклад, барна стійка), які не мають жорстких меж, можуть нашаровуватись і трансформуватися одна в іншу (наприклад, коли справа стосується вбудованих меблів). Розташовувати їх можна будь-яким зручним для вас способом.

Переваги відкритого планування квартири:

житло здається просторішим, ніж є насправді;

відсутні зайві стіни та товсті перегородки, що з’їдають частину площі;

через відсутність перешкод у природному та штучному освітленні студії досить світлі;

можливість самостійного зонування та створення унікального інтер’єру, є простір фантазії;

нижча ціна, ніж у невеликої однокімнатної квартири (актуально для маленьких студій);

менші комунальні платежі (актуально для маленьких студій);

нижчі витрати на ремонт та оздоблення (актуально для маленьких студій);

мінімальна кількість меблів допомагає заощадити на оформленні (актуально для маленьких студій).

Недоліки студійних квартир:

навряд чи в студії зможуть з комфортом жити понад 2 людини;

неможливо забезпечити окремий простір;

відсутність передпокою – пил та бруд іде одразу до квартири;

потрібна хороша вентиляційна система: запахи кухні або вихованця (при несвоєчасному прибиранні) можуть просочити все приміщення;

якщо студія маленька, часто потрібні додаткові складські приміщення для зберігання речей;

відсутня усередині квартирна звукоізоляція;

якщо студія виходить в результаті перепланування, то в ряді випадків це несе надто великі тимчасові та грошові витрати.

Особливості дизайну квартир-студій

1. Кольори.

Оптимальним рішенням буде максимальне використання білого та світлих пастельних відтінків. Вони допоможуть візуально збільшити простір.

2. Освітлення.

Маленька квартира повинна мати яскраве освітлення, темні квартири здаються меншими. Звільніть підвіконня та приберіть усі предмети, які можуть затуляти природне світло. Також варто продумати окреме висвітлення для різних функціональних зон.

3. Зонування.

Його зручно здійснити за допомогою кольору, фактур (наприклад, у кухонній зоні на підлозі плитка, а далі ламінат), освітлення, меблів (наприклад, відкритий стелаж), тонких прозорих або розсувних перегородок.

4. Меблі, що вбудовуються.

Відкидний стіл або висувне ліжко ідеально підходять для маленької студії.

5. Рівні приміщення.

Якщо висота стель дозволяє – подумайте про створення невеликого другого поверху. Можливо, вдасться туди винести спальне місце.

6. Дзеркала.

Потрібно використовувати більше дзеркал, вони створюють ілюзію більшого простору.

7. Використання всього вертикального простору.

Не дозволяйте простору стін і стелі марнувати. Додавши гачки, ви зможете повісити багатофункціональні елементи, декор, стійки для горщиків з кімнатними рослинами або сітки для зберігання.

8. Прозорі меблі.

Якщо у вас є потреба в столі або стільцях, але не хочете, щоб вони захаращували ваш простір, купіть прозорі меблі.

9. Невидимі системи зберігання.

Якщо можливо, варто зробити подіум під ліжко або вибирати меблі з ящиками. Наприклад, журнальний столик або пуфи з прихованим сховищем усередині. Пофарбуйте шафи в той самий колір, що й ваші стіни, щоб вони вписувалися в простір, а не домінували у ньому.

10. Використовуйте штори.

Перейдіть на роздільники, які пропускають світло або не займають місця. За допомогою штор або легких фіранок можна відокремити спальне місце або невеликий робочий куточок.

11. Не бійтеся великих меблів.

Наприклад, велика шафа-купе з дзеркальною стінкою або великий кутовий диван відмінно підійдуть.