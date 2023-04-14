Краще брати меблі, які мають ніжки

Проблема маленьких квартир – як туди вмістити все, щоб простір «дихав» і не видавався захаращеним. Блог «Все про ремонт і будівництво» знає відповідь на це запитання.

Якщо ви зробите світлі стіни і білі стелі, то це все візуально збільшить кімнату. Візерунки на текстилі або шпалерах найкраще підійдуть яскраві і помітні. Помітні – привернуть до себе більше уваги.

Так само вплине на сприйняття і покриття для підлоги. Якщо паркет, то дошка повинна бути широка, а якщо плитка, то великого формату. Все це створить враження простору і глибини. Килимове покриття одного тону, краще спокійного, так само допоможе вам візуально збільшити приміщення, оскільки тони стирають кордони між зонами і створюють відчуття простору, візуально розширюючи кімнату.

Важливим є і світло ламп. Воно повинно бути м’яким, і приміщення буде здаватися досить просторим. Звичайні двері займають дуже багато місця, отже, слід застосувати двері-купе, або зовсім обійтися без них.

Меблі підбирати теж варто уважно. Найкраще для малого приміщення підійдуть меблі зі світлого дерева, матове скло або метал з матовим блиском. Якщо у ваших майбутніх меблів будуть дверцята зі скла, то вони приберуть враження масивності і нагромадження.

Також краще брати меблі, які мають ніжки. Цим ви створите легкість у кімнаті, буде здаватися, що вона ширяє в повітрі над вашою підлогою. Втім, великі меблі теж підійдуть, але за однієї умови, що вони будуть помітними і стануть загострювати увагу на себе, тим самим розмір кімнати не буде занадто помітний.

Не варто захаращувати речами кімнати. Для таких цілей краще всього підійде вбудована в одну зі стін шафа, бажано до самої стелі. Використання театральних крісел може послужити вам чудовою заміною складним стільцям. Ваш інтер’єр від такої заміни тільки виграє. Багато місця такі крісла не займають. Вони можуть вам дуже стати в нагоді, якщо до вас прийдуть гості і потрібно буде розсадити їх за столом або біля екрану телевізора.

Добре, якщо у вас широкі підвіконня, адже там можна зберігати різні речі, зробити досить просторий робочий стіл. Ви зможете зробити зону з підвіконням своїм кабінетом, і проблема з нестачею простору, який можна задіяти, вирішена.

Якщо вирубати в стінах ніші, це значно зможе збільшити корисну площу квартири. Вони можуть служити декоративним елементом, який можна гідно підкреслити освітленням.