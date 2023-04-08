Перепланування справа не стільки складна, як витратна

Якщо ви робите ремонт, і без перепланування житла не обійтися, важливим є не тільки ваше бажання до змін. Втілення вашої мрії в життя може зіткнутися з перешкодою у вигляді українського законодавства, яким чітко визначено, що можна змінювати, а що – ні. «БМК-Атлант» розповідає про всі тонкощі перепланування.

Крім перепланування, існують ще такі поняття як переобладнання та реконструкція. Усі ці види будівельних робіт припускають зміни приміщення, але все ж мають суттєві відмінності.

Якщо ви плануєте демонтувати не несучі стіни або звести додаткові перегородки – це перепланування. Якщо ж ви хочете, наприклад, переробити або облаштувати ванну кімнату, санвузол – це переобладнання. Реконструкція, в свою чергу, більш широке поняття. Вона може включати в себе і перепланування, і переобладнання нежитлових приміщень. Це цілий комплекс робіт, який передбачає наявність проекту.

Зараз для того, щоб зробити переобладнання чи перепланування квартири без втручань в несучі конструкції і/або інженерні системи загального користування, дозвіл не потрібен. Також не потрібно після завершення робіт повторно вводити житло в експлуатацію.

На які саме роботи дозвіл не потрібний

Якщо не зачіпаються несучі стіни і інженерні системи загального користування. Вам не потрібно повідомляти контролюючі органи, якщо плануєте демонтаж, перенесення або установку не несучих стін. Також, якщо ви хочете об’єднати розділений перегородкою санвузол, без втручання у вентиляційну систему – можете сміливо діяти.

Ви можете:

об’єднати кухню і кімнату, якщо в квартирі немає газопостачання;

облаштувати або закласти внутрішні дверні прорізи;

змінити розташування сантехнічного або інженерного обладнання в межах, призначених для них приміщень;

поєднати житлову кімнату або кухню з лоджією або балконом (але подібне перепланування можливе тільки зі збереженням підвіконного блоку і без змін в системі опалення).

Незважаючи на те, що такі роботи дозволено здійснювати без повідомлення контролюючих органів, їх потім все ж необхідно буде привести у відповідність з техдокументацією.

На що необхідний дозвіл

Доведеться звернутися до фахівців з проектування та нагляду, а також за узгодженнями до відповідних органів, якщо передбачається втручання в несучі конструкції та інженерні системи загального користування, вихід за межі приміщень житла, поділ квартири тощо.

Для проведення таких змін потрібно отримати технічні умови, розробити проект реконструкції, отримати дозвіл, а потім знову вводити житло в експлуатацію. Лише після виконання всіх цих кроків можна буде оформити новий техпаспорт і внести зміни в державний реєстр майнових прав.

Що змінювати взагалі не можна

Дозвіл вам не видадуть, якщо:

ви хочете демонтувати несучі або зовнішні огороджувальні стіни;

ви задумали перенести в квартирі санвузол або кухню (так звані «мокрі зони»), щоб вони розміщувалися над житловими кімнатами ваших сусідів;

у вас 1-кімнатна квартира, в якій є газова плита або колонка, і ви хочете поєднати житлову кімнату з кухнею – можете забути про цю ідею.

Крім того, заборонено змінювати конфігурацію інженерних систем загального користування. Зокрема, якщо ви хотіли відключитися від загальнодомової системи опалення – дозвіл не видадуть.

Як вносити зміни під час перепланування

Спершу потрібно отримати новий технічний паспорт, де будуть вказані зміни показників житлової та нежитлової площі в квартирі. Якщо після перепланування показники не змінилися, то вносити нові до державного реєстру майнових прав на нерухомість не потрібно. Однак, якщо зміни співвідношення площ відбулися – потрібно звернутися за допомогою до нотаріуса, який внесе до держреєстру нові дані.

Перепланування справа не стільки складна, як витратна. Послуги фахівців, які будуть залучені в процесі будівельних робіт і, зокрема, законного оформлення – коштують грошей. Але все ж, реалізовуючи бажання з видозміни житла, діяти відповідно до вимог закону – необхідно. По-перше, це потрібно як для вашої безпеки проживання, так і для безпеки інших мешканців будинку. По-друге, в майбутньому у вас не виникне проблем з продажем або передачею у спадок перепланованої нерухомості.