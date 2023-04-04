Щоб білий колір в інтер’єрі не асоціювався з лікарнею, оселю треба наповнити різними фактурами

Білі стіни в інтер’єрі сьогодні можна побачити дуже часто, не дивлячись на те, що такий вибір вважається непрактичним. Але всі інші недоліки легко компенсуються значними перевагами білого інтер’єру. Про всі за та проти розповідає «Зелена садиба».

Недоліки білих стін

Очевидно, що білі стіни швидко забруднюються. Сліди від рук, пил, що збирається на вертикальних поверхнях яскравого або темного кольору, не так помітний. На білому ж всі забруднення – як на полотні.

Насправді ця проблема – не така вже і проблема. Просто ваше генеральне прибирання раз на пів року міститиме не тільки миття вікон, а ще й миття стін. Багато плям легко відмиваються з білих стін ганчіркою з мікрофібри і неагресивним миючим засобом. Ідеально підійде засіб для миття посуду.

Водночас білі стіни в інтер’єрі швидше за кольорові зношуються, в тому числі і через частіше миття. Натомість білі стіни легко перефарбувати в будь-який колір, в тому числі і знову в білий, і це можна зробити навіть самостійно. Достатньо купити фарбу для інтер’єру, валик, щітку (профарбовувати кутки) і лоток для фарби.

Звичайно, якщо у вас маленькі діти, то білі стіни в інтер’єрі – це не дуже вдала ідея, бо мити чи фарбувати їх доведеться дуже часто.

Переваги білого кольору в інтер’єрі

Білий колір відображає сонячне світло від поверхонь набагато краще, ніж інші кольори. Тому це точно вдалий вибір для маленьких кімнат з вікнами північної орієнтації. З білими стінами таке приміщення буде виглядати значно світлішим. Водночас білий колір візуально ще й розширює простір.

Крім того, білий колір ідеально поєднується з яскравими деталями інтер’єру. Це фон, з яким можна гратися як завгодно і не боятися переборщити.

Особливості інтер’єру з білими стінами

Щоб білий колір в інтер’єрі не асоціювався з лікарнею, оселю треба наповнити різними фактурами: фарбоване дерево, шліфований камінь, шкіра, ротанг, рельєфні шпалери тощо.

Базовий білий колір має заповнювати простір не більше ніж на 70%. 25% – додатковий колір і 5% – акцентний. Це стандартний розподіл кольорів в інтер’єрі (тобто, не тільки для білого).

Якість підготовки стін під білий колір має визначальне значення. Вимоги до ремонту у цьому випадку мають бути дуже високими, бо на білому видно всі дефекти і недоліки стіни.

Коли ви наважитеся на білий інтер’єр, зрозумієте, що білий може бути дуже різним, як мінімум, теплим чи холодним. І якщо білий колір вдало поєднується з будь-якими іншими кольорами, то білий різних відтінків між собою не завжди дружить. Враховуйте це, коли будете поєднувати білі стіни з білими меблями чи текстилем.