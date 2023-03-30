Обирайте багатофункціональні меблі, щоб не захаращувати простір

Оформлення дитячої – дуже відповідальний процес, адже важливо не лише врахувати побажання малюка, а й зробити простір максимально функціональним для тривалого терміну проживання. РКК розповідає про важливі нюанси, які не можна упустити.

Вибираючи дизайн інтер'єру дитячої необхідно врахувати такі фактори:

кількість дітей (один чи більше);

стать дітей (дівчинка чи хлопчик);

вік дитини;

інтереси дитини;

передбачуваний розмір витрат тощо.

Як правило, діти віддають перевагу тематичному стилю дизайну інтер'єру дитячої кімнати. При цьому важливо врахувати, що дитині на цій території необхідно не просто грати, а й жити, відпочивати, вчитися, розвиватися. Щоб створити ідеальний інтер’єр, необхідно підійти до такого оформлення з творчою подачею, що ідеально поєднується із законами практичності, безпеки та багатофункціональності.

Стилізація кімнати може бути в класичному оформленні, з колірним акцентом, з тематичним характером або іншим дизайнерським задумом. Але, при цьому, приміщення обов'язково має візуально поділятися на:

ігрову зону;

робочу область;

зону для сну чи відпочинку.

Крім того, батьки часом хочуть додати до приміщення ще невеликий спортивний куточок з метою активного фізичного розвитку наймолодшого члена сім'ї.

«Файні меблі» визначають основні критерії для вдалого оформлення дитячої кімнати

1. Вибір дизайну та стилю інтер’єру. Звертайте увагу не лише на модні тенденції. Щоб дитина почувала себе комфортно, надавайте перевагу меблям та аксесуарам, які не привертають до себе зайву увагу. М’які лінії в оформленні приміщення, приємний на дотик текстиль, функціональні та практичні меблі — ідеальне поєднання, яке дозволить створити затишок у домі.

2. Конфігурація та розміри приміщення. Завдяки широкому асортименту товарів на ринку можна підібрати меблі для дитячої кімнати будь-якого типу: вузької, у формі літери «г» чи просторої.

3. Вибір основної кольорової гами. Надавайте перевагу спокійним відтінкам в інтер’єрі, які можна поєднати із одним-двома аксесуарами яскравих кольорів. Цього достатньо, щоб кімната не здавалася прісною, але й не виглядала надто претензійною. Якщо в інтер’єрі переважають яскраві кольори та відтінки, то з часом вони можуть викликати у дитини роздратування. Малюк буде надто збудженим, а тому погано засинатиме та не зможе повністю розслабитися, що є обов’язковою умовою для якісного відпочинку.

4. Вибір меблів. Обирайте багатофункціональні варіанти, щоб не захаращувати простір. Для оформлення дитячої кімнати знадобиться чимало меблів різного виду та призначення: ліжко, стіл, стільці, шафа, комод, стелажі.