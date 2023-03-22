Створити комфортну атмосферу допоможуть гамак, складні або плетені стільці, компактні пуфи або крісла-мішки

Весна – чудовий час зробити затишним навіть найменший балкон. Час викинути все непотрібне та перетворити його на функціональний простір. Hotline підготував вісім ідей, як використовувати балкон по максимуму.

Місце для зберігання

Все прибрати з балкона та знову завалити його мотлохом? Ні. Розібрати, систематизувати та винести з квартири все зайве, а на балконі організувати правильну систему зберігання. Біля бокових стін чудово впишуться високі шафи або пенали під стелю. Усередині зручно зберігати речі, якими користуєтеся час від часу: спортивний інвентар, штучну ялинку та новорічні аксесуари, драбину, вентилятор і обігрівач, інструменти.

Якщо шафи на балкон не встановити, систематизувати речі допоможуть модулі для зберігання, які не займають багато місця. Не завадять на балконі й гачки в стіні, на зручно повісити квіти або велосипед. Якщо звільнити від речей і меблів центральну частину, навіть крихітний балкон здаватиметься більшим.

Робочий кабінет

Для цього на балконі знадобляться невеликий письмовий стіл, наприклад, навісний, стелажі або полиці для книг, робоче крісло і, якщо дозволяє метраж, тумбочка. Не забудьте продумати гарне освітлення, наявність розеток і зручний доступ до них. Тепла підлога та хороше утеплення стін також важливі для зимових посиденьок за робочим столом.

Інше бачення робочого кабінету – бібліотека. Стане в пригоді система для зберігання книг, краще закритого типу, компактний столик і одне-два крісла. Настрій для спокійного читання створять торшер, м'який плед і подушка, ліхтарики, ароматичні палички та свічки.

Гардеробна

Гардеробна поза кімнатою – це зручно, особливо якщо у вашому розпорядженні велика лоджія. Але навіть балкон скромних розмірів, ставши сховищем улюблених речей, заощадить цінні метри у квартирі.

Утепліть балкон зовні та всередині, за можливості зробіть теплу підлогу, розмістіть вздовж стін системи зберігання: шафи й полиці. Не забудьте про дзеркало і точкове освітлення, а на вікнах не будуть зайвими щільні ролети, щоб одяг не тьмянів.

Якщо гардеробна – занадто масштабний проект, на балконі можна зробити зону для прання й прасування. Пральна машина, прасувальна дошка та праска точно помістяться на невеликому просторі.

Майстерня

Відмінна ідея для творчих людей, які люблять малювати, шити та в'язати, ліпити з глини, декорувати, працювати по дереву або щось робити з вовни. Все, що потрібно для майстерні – зручна стільниця, полиці над нею та стелаж для зберігання необхідних матеріалів. Окрему площу для свого хобі також оцінять моделісти: на облаштованому балконі зручно клеїти та збирати з дрібних частин моделі техніки й будівель, модульні макети.

Організувати в майстерні одночасно систему зберігання та зону відпочинку допоможуть меблі з нішею усередині. Це може бути лава, у якої підіймається сидіння, або стіл, всередині якого зручно зберігати різні дрібниці.

Лаунж-зона

Нікуди не поспішати, спокійно пити чай, спостерігати за тим, як сходить сонце або настає вечір – саме балкон може стати тим місцем у квартирі, де можна розслабитися. Створити комфортну атмосферу допоможуть гамак, складні або плетені стільці, компактні пуфи або крісла-мішки. Якщо в інтер'єрі не вистачає столика, зверніть увагу на невеликі журнальні або відкидні моделі, які кріпляться до віконної або балконної перекладини.

Ігрова

Дітям завжди мало місця для ігор, а облаштувати ігрову зону на балконі досить легко. Знадобляться м'який килим на підлогу, кілька невеликих пуфів, столик або комплект меблів для творчості та місце для зберігання книг і іграшок. Якщо місця дуже мало – перетворіть весь балкон на зручну лежанку, наприклад, за допомогою м'якого надувного матраца. Й оформляючи на балконі ігрову, пам'ятайте про безпеку. Дитячі замки на вікна і міцна сітка на склі – обов'язкові пункти реновацій.

Спортивний куточок

Якщо бічні стіни балкона міцні, на них можна сміливо кріпити спортивний куточок. Якщо ні – місця для занять йогою, велотренажера та гантелей точно вистачить.

Квітник

Вузький балкон не завжди вдасться використовувати як додатковий корисний простір. Але там завжди можна розмістити невеликий квітник. Горщики для квітів в кашпо або спеціальних ящиках зручно кріпити на перекладині між вікном і стіною балкона або розвісити на гачках на стінах. Щоб задіяти простір вище 1,5 метра, висаджуйте рослини в підвісні кашпо. Якщо без драбини не обійтися, розставте на сходинках квіти, перетворивши її на декоративний акцент.

Якщо ви мешканець багатоповерхівки, щоб рослини не страждали від вітру, вибирайте культури, стійкі до протягів. У навісні ящики можна посадити маргаритки, братки, бегонії, низькорослу герань, настурції та чорнобривці. Пряні трави зійдуть в підлогових кашпо, якщо поставити їх ближче до стіни будинку. А на балконах невисоких поверхів у великих вазонах на підлозі виростуть навіть невеликі чагарники або деревця.

Перетворюючи балкон на оранжерею, пам'ятайте про те, що одні рослини люблять світло, а іншим необхідна тінь. Вирішити проблему допоможуть жалюзі та щільні штори на вікнах.