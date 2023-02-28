Зараз все частіше використовують римські штори, ролети чи жалюзі

Штори – класичний варіант оформлення вікна, проте вони можуть обтяжувати інтер’єр та збирати пил. Довгий час саме штори залишались основним декором для вікон, проте зараз все частіше використовують римські штори, ролети чи жалюзі. Часом люди залишають «голі» вікна, через які можна спостерігати за життям в помешканні, проте такий варіант не для всіх. «Зелена садиба» пропонує ще шість оригінальних варіантів декору.

Матове скло. Традиційно його використовують у ванній кімнаті, але матове скло може додати приємне світло і у жилий простір. Можна зробити матовим не все скло, а частково, наприклад тільки у нижній частині вікна або на одній стороні кімнати.

Кольорове скло. Такі вікна допоможуть не тільки захистити вас від сонця, але й додати у інтер’єр яскравих фарб. Можна використати скло із кольоровим тонуванням або ж заклеїти його спеціальною плівкою. З вулиці ваше вікно виглядатиме, наче дзеркало, зсередини буде менш прозорим, матовим. Узимку така плівка перешкоджатиме віддачі теплого повітря з кімнати через скло, а влітку зменшить температуру в приміщенні. Крім цього, така сонцезахисна плівка дозволяє вирощувати влітку кімнатні квіти, які бояться прямих сонячних променів, навіть на південних підвіконнях.

Декоративна плівка. Вона досить легко клеїться та має широкий вибір дизайнів: мінімалістичних або різнокольорових, на будь-який смак.

Вітражні вікна. Дуже ефектно виглядає вітражне вікно, яке, зокрема, можна зімітувати за допомогою тієї ж декоративної плівки.

Віконниці. Незаслужено забутий, проте робочий та естетичний варіант. Віконниці можна зробити не зовні, а усередині.

Вертикальний сад. Дуже природно та яскраво виглядає «жива» штора із домашніх рослин.

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