Утворення конденсату з крапельок води – явище цілком природне

Люди, які замінили дерев’яні вікна на пластикові, часто можуть помітити, як на останніх взимку утворюється конденсат. Вікна «пітніють», бо вони неякісні, – це досить поширений міф, бо насправді вся справа в кращій герметичності пластикових вікон у порівнянні з дерев’яними. Якщо дерев’яні вікна дуже ретельно утеплити і заткнути всі щілини, вони б теж почали «пітніти». Проте герметичність вікна – не причина, а швидше обставина. Пояснюємо, чому ж насправді «пітніють» вікна та як це можна виправити.

Як утворюється конденсат на вікнах

Утворення конденсату з крапельок води – явище цілком природне. За законами фізики при досягненні певної температури (її називають точкою роси) водяна пара з повітря конденсується і переходить у форму крапель. Краплі осідають на найхолоднішій поверхні в приміщенні – на склопакеті. Чим вища вологість у приміщенні і чим нижча температура вікна, тим швидше воно запотіватиме. Ось чому це відбувається переважно в холодну пору року.

Чим цей конденсат небезпечний

Інтенсивне утворення конденсату свідчить про підвищену вологість повітря, а отже, в такому приміщенні активніше розвиватимуться патогенні мікроорганізми та грибки, може відшаровуватися шпаклівка, штукатурка та оздоблювальні матеріали, а також деформуватися дерев’яна підлога. Та й витирати вологу з вікон щодня теж не надто приємно.

Причини утворення конденсату та як їх виправити

Іноді запотівання вікон відбувається з однієї з наведених нижче причин, проте інколи відразу кілька факторів відіграють роль. Навіть для фахівця з теплотехнічною освітою не завжди очевидно, у чому причина запотівання вікна, і тоді може знадобитися повне обстеження приміщення.

Причина №1. Недостатня енергоефективність склопакету.

У приміщеннях з однокамерним склопакетом без енергозбереження запотівання вікон зустрічається найчастіше, адже внутрішня поверхня такого вікна швидко охолоне, і воно почне запотівати.

Якщо причина лише в цьому, то потрібно замінити однокамерний склопакет без енергозбереження на двокамерний з енергозбереженням та із заповненням повітряних камер аргоном. Це можна зробити навіть без заміни віконної рами. Проте зверніть увагу, що такі роботи можуть вилитися в кругленьку суму, тому спершу переконайтеся, що головна причина пітніння вікон – склопакет.

Причина №2. Недостатній або нерегулярний прогрів приміщення.

Очевидно, зараз для українців це найбільш поширена причина через постійні відключення електроенергії і, відповідно, опалення. Щоб це виправити, потрібно збільшити температуру повітря всередині приміщення, що можна зробити двома способами: покращити обігрів, збільшивши потужність, або зменшити тепловтрати, утепливши помешкання.

Причина №3. Погана або взагалі відсутня вентиляція.

При відсутності грамотної витяжної вентиляції, особливо у кімнатах з підвищеним рівнем вологості – на кухні чи у ванній, у квартирі може накопичуватися дуже багато вологи, яку вікна не в змозі випускати назовні.

Щоб це виправити, можна забезпечити роботу витяжки, зокрема, прочистивши вентиляційні канали чи встановивши спеціальний вентилятор. Також допоможе регулярне провітрювання кімнати. Для ефективного провітрювання можна встановити на вікно спеціальні елементи фурнітури для мікропровітрювання чи ступінчастого провітрювання, а для забезпечення постійного припливу свіжого повітря – віконний або стіновий вентиляційний клапан.

Причина №4. Велика ширина підвіконня.

Занадто широке підвіконня повністю перекриває батарею, через що потік теплого повітря від радіатора не потрапляє на склопакет, а отже, він швидко остигає і стає місцем для появи конденсату.

Щоб це виправити, можна:

встановити додаткові опалювальні прилади так, щоб батарея не була єдиним джерелом тепла;

встановити підвіконня меншої ширини;

модернізувати підвіконня, врізавши у підвіконну дошку декоративні наскрізні ґрати для циркуляції теплого повітря.

Причина №5. Неправильний монтаж вікна.

Якщо вікно неправильно встановлено в отворі (зі зсувом у бік вулиці), то через нерівномірний розподіл тепла внутрішні поверхні склопакета виявляться в холодній зоні, і на них випадатиме конденсат.

Ще одна можлива причина – неправильне облаштування монтажного шва. Якщо монтаж вікна був зроблений з помилками та з використанням тільки піни (без паропроникних та пароізоляційних стрічок, як того вимагає ДСТУ), втрати тепла по периметру зростатимуть, а проникність монтажного шва для водяної пари порушиться. Вікна «пітнітимуть» спочатку по периметру, а потім по всій площі. Волога з'являтиметься не тільки на склопакеті, а й на рамі, і навіть на відкосах.

У таких випадках знадобиться допомога майстра. Він має визначити, які саме помилки були допущені під час монтажу та які зони є проблемними, якщо потрібно – провести перемонтаж конструкції зі зміщенням в отворі, облаштувати монтажний шов за тришаровою технологією та забезпечити достатню теплоізоляцію по периметру вікна.

За матеріалами WDS, Enfield Windows, «Все про ремонт та будівництво»

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