Переведення вікон у зимовий режим допоможе зберегти більше тепла вдома і запобігти запотіванню

Пластикові вікна можуть чудово утримувати тепло вдома та не дають сторонньому шуму з вулиці проникати в помешкання. Однак вікна після монтажу потребують періодичного обслуговування. Багато хто не знає, що пластикові вікна можна перевести у зимовий, а потім і в літній режим. Це допоможе отримувати максимум функціоналу від сучасних віконних конструкцій. aLEn розповідає, як правильно перевести пластикові вікна в зимовий режим і не зіпсувати їх при цьому.

Режими вікон

На пластикових вікнах є три режими, за допомогою яких регулюється сила притиску стулок. Серед них:

Літній — стулка притискається слабо. Такий стан сприяє циркуляції повітря в кімнаті. Ущільнювальна гума мінімально схильна до зносу.

Зимовий — забезпечує досить щільний притиск. Рух повітряних мас відсутній, через це тепло зберігається в приміщенні. У цьому випадку здійснюється максимальне навантаження на ущільнювач.

Стандарт — середнє положення. Найчастіше монтажники залишають конструкції саме в такому вигляді. Такий режим призначений для міжсезоння.

Підготовчі роботи до переведення вікон у зимовий режим

Перш ніж провести налаштування фурнітури пластикових вікон на зимовий режим, необхідно виконати ряд додаткових маніпуляцій. Спочатку слід за допомогою ганчіркb видалити мастило з запірних механізмів. Це потрібно для того, щоб в процесі регулювання всередину не потрапив бруд і пил. Після процедури потрібно відновити шар мастила.

Потім треба знайти всі ексцентрики, кількість яких залежить від розміру вікна. Якщо є антимоскітна сітка, потрібно демонтувати її, промити і відкласти до приходу тепла. Перед настанням холодів слід обробити ущільнювач силіконовим або гліцериновим мастилом. Фахівці рекомендують віддавати перевагу спреям на основі силікону, які можна придбати в автомобільних або господарських торгових точках.

Деякі фахівці вважають, що перемикнути фурнітуру з «літа» на «зиму» слід тоді, коли відчуваються протяги. Але такий варіант оптимальний для тих зон країни, де переважає теплий клімат. Найбільш вдалий час для України — початок опалювального сезону. Крім того, на необхідність проведення регулювання вказує запотіле скло або намерзлий лід з внутрішньої сторони вікон.

Переведення вікон у зимовий режим: покрокова інструкція

Пластикові вікна в зимовий режим переключити нескладно. Важливо пам’ятати про те, що неправильне регулювання може негативно позначитися на вікнах. Схематично процес виглядає так:

Спочатку, щоб переключити режим пластикових вікон, для підтягування віконної стулки необхідно взяти шестигранник або викрутку.

Коли ви відкриєте вікно, то з торця дверей буде видно округлу цапфу. Розташований на цапфі візерунок в більшості випадків спрямований догори. Це говорить про те, що встановлений проміжний режим вікна між зимою і літом.

Шестигранник потрібно вставити в центрально розташований отвір цапфи і провернути його під прямим кутом в напрямку ущільнювача. Тепер регулювання насічки на цапфі повинне дивитися на ущільнювач.

Потрібно відзначити, що в основної маси вікон є більше однієї цапфи, розташованих по площі віконної стулки. Щоб уникнути продування, всі цапфи потрібно переключити в зимовий режим.

Щоб оцінити роботу, вставте шматочок паперу між рамою і віконною стулкою. Далі подивіться, наскільки легко чи важко вам вдасться витягти папір з вікна. Таким чином можна зрозуміти якість притискання і точно перевести вікно в зимовий режим.

При настанні літа переведіть вікна в літній режим. Використання невідповідного режиму незабаром зіпсує і постарить ущільнювач.

У цьому відео наочно показано, як перевести вікна у зимовий режим:

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