Утеплення вікон на зиму – доволі поширене явище в Україні. Зазвичай утеплюють старі дерев'яні вікна, оскільки у холодний період року з них буквально може дути вітер, а це, погодьтесь, не надто комфортне явище. Пластикові вікна теж можна утеплити, це допоможе зменшити тепловтрати в помешканні, а відтак і зекономити на опаленні.

Утеплити вікна можна, використовуючи недорогі матеріали і навіть своїми руками. Як саме – у детальній інструкції від Xpert.

Утеплення вікон ватою і тканинними смужками

Ще один доволі простий спосіб утеплити вікна: для цього вам знадобляться вата і тканинні або паперові смужки. За допомогою тонкого ножа технічною ватою законопачуються щілини. Зверху наклеюються паперові або тканинні смужки. В якості клею можна використовувати звичайне мило. Також для швидкого проведення робіт підійде і паперовий скотч.

Утеплення вікон поролоном і скотчем

Бюджетним буде варіант із поролоном — він розрізається на смуги, після чого обережно закладається в усі наявні щілини. Зверху утеплювач заклеюється скотчем. Роботи проводяться швидко, а ефект досягається відчутний.

Утеплення паролоном

Важливо тільки вибирати скотч з чинним терміном придатності, інакше всі ваші зусилля будуть марними.

Утеплення вікон за шведською технологією

Шведська технологія передбачає використання трубчастого матеріалу, виготовленого із силіконової гуми. Важливо вибирати якісний ущільнювач, що не боїться температурних перепадів і стійкий до фарб і забруднень. Саме такий і випускають у Швеції (чому і технологія отримала цю назву).

Шведська технологія утеплення вікон за допомогою ущільнювачів

Отже, як утеплити вікна на зиму своїми руками за шведською технологією? Утеплювач у цьому випадку – це гумовий трубчастий профіль з терміном експлуатації 20 років. Цей профіль приклеюється в заздалегідь вирізані на вікні пази. Його потрібно закласти дуже щільно, інакше він може випасти.

Утеплення вікон за допомогою високомолекулярного полімеру

Таке утеплення вимагає використання інноваційного матеріалу на основі поліестеру (високомолекулярного полімеру). У енергозберігаючу плівку особливим чином «вплітають» інші матеріали: органічні сполуки, метали і їх оксиди, що дозволяє змінювати початкові властивості полімеру. Разом з тим, структура молекул матеріалу така, що світло прекрасно через них проходить. Таким чином, енергозберігаюча плівка не створює видимих ​​оку оптичних спотворень, інертна до побутової хімії і не сприяє утворенню пилу на вікнах.

Утеплення матеріалом на основі поліестеру

Крім того, цей матеріал створює механічне зміцнення для скла — у разі пошкодження воно не розлетиться на найдрібніші травмуючі осколки. Для плівки характерні і морозостійкість, і екологічна безпека.

Для робіт з утеплення вікон своїми руками плівкою вам потрібні:

Сам матеріал у потрібній кількості;

Ножиці та канцелярський ніж;

Побутовий фен.

Порядок робіт:

Скло вимивається і знежирюється;

Стики рам герметизуються поролоном або іншим ущільнювачем;

На чисту поверхню віконної рами приклеюємо 2-сторонній скотч;

Один шар плівки потрібного розміру приклеюємо на скотч по всьому периметру віконної рами;

За допомогою фена здійснюємо термоусадку (розгладження) матеріалу.

Враховуйте, що надмірно натягувати плівку не варто — матеріал сам прийме потрібний натяг з плином часу.

Утеплення вікон силіконовим герметиком

Утеплення за допомогою герметика вважається одним з найбільш якісних і довговічних. Для робіт знадобиться герметик (силікон) і спеціальний важільний шприц (пістолет) для його нанесення.

Утеплення вікон герметиком

Порядок робіт:

З вікна знімається скло (запасіться новими штапиками, адже старі при демонтажі дуже часто ламаються);

Зачистіть посадочне місце від бруду та пилу, після чого нанесіть туди смужку силікону;

Встановіть скло на місце і знову закріпіть його штапиками.

Вийде, що ви одночасно з утепленням проведете і дрібний ремонт своїх вікон.

Особливості утеплення пластикових вікон

Тільки встановлені пластикові вікна самі по собі не вимагають утеплення, проте з плином часу навіть ці конструкції втрачають частину своїх унікальних властивостей. Частими причинами, за якими потрібно утеплити металопластикові вікна, є:

Знос гумових прокладок або втрата еластичності;

Усадка стіни і, як наслідок, поява щілин;

Розгерметизація ділянок між відкосами і рамами.

Роботи з утеплення у такому випадку можуть полягати в регулюванні фурнітури, заміні гумових ущільнювачів, а також в монтажі відкосів.

Утеплення віконних щілин

При встановленні металопластикових або дерев’яних вікон потрібно утеплювати не тільки самі віконні рами, а й всю площу віконного отвору, причому роботи повинні проводитися і з зовнішньої, і з внутрішньої сторони.

Зовнішня теплоізоляція виконується із застосуванням спеціального герметика — він призначається для вуличних робіт і здатний заповнити всі щілини, які утворилися при установці, захистивши також і монтажну піну від несприятливого впливу.

Теплоізолятором також можуть виступати мінеральна вата або пінополістирол. Матеріали досить дешеві, але при цьому забезпечують якісний тепловий шар і герметичність. Враховуйте, що вікна, утеплені зовні, додатково захищені від холоду.

Утеплення відкосів може здійснюватися різними матеріалами — сендвіч-панелями, гіпсокартоном або пінопластом. Найбільш популярними матеріалами є гіпс і пінопласт — вони бюджетні і цілком підходять для самостійного проведення робіт. Процес утеплення відкосів такий:

Готуються заготовки з гіпсу потрібних розмірів — вони вирізаються і обробляються вологостійкою ґрунтовкою, після чого повинні просохнути;

Починаючи з бічних відкосів заготовки вставляються в прорізи;

Між гіпсокартонним листом і стіною виходить щилина, яку заповнюють монтажною піною і тимчасово проклеюють скотчем (малярським);

Верхній відкос надійно фіксується брусом, що впирається в підвіконня, — Після застигання піни брус і скотч видаляються;

Отримані відкоси ґрунтуються і фарбуються.

Ви також самостійно можете провести утеплення пінопластом. Для такого утеплення буде потрібно як сам пінопласт, так і розчин, що клеїть, а також штукатурка і армована скловолоконна сітка. Порядок роботи:

Пінопласт приклеюється на відкосі із зовнішнього боку;

Всі отримані щілини заповнюють клеючим розчином;

Поверхня пінопласту повністю покривається армованою сіткою;

Отримана конструкція штукатуриться.

Пінопласт може бути закріплений між собою спеціальними пластмасовими з’єднувачами. Це зробить конструкцію більш надійною.

Як утеплити підвіконня

Підвіконня пластикового вікна також може потребувати в утепленні. Для цих цілей підійдуть стандартні матеріали — пінопласт або мінеральна вата. Бажано проводити роботи з утеплення ще до монтажу підвіконня — ви можете постелити пінопласт заздалегідь і приклеїти його за допомогою піни. Після монтажу також всі щилини обробляються піною. Якщо ж підвіконня вже встановлене, то потрібно виявити всі наявні щілини і обробити їх силіконом або іншим герметиком, відповідним для зовнішніх робіт.

Утеплення підвіконня

Наведені вище рекомендації дозволять вам насолоджуватися видом з вікна, не відчуваючи при цьому холоду.

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