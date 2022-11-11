До 15% тепловтрат у будинку припадає саме на вхідні двері

Цього року питання тепла в домівках стає все більш болючим, адже постійно існують ризики вимкнення електрики чи газу, а це впиває і на теплопостачання. Тому варто задуматись над тим, як утеплити свій будинок таким чином, щоб він міг якомога довше зберігати тепло. Як запевняють фахівці, приблизно 10-15% тепловтрат у будинку припадає на вхідні двері. Якщо двері виготовлені з металу, тоді цей відсоток буде ще більшим. Тому розповідаємо про те, як можна якісно утеплити вхідні двері з металу та дерева.

Способи та матеріали для утеплення

Утеплювати вхідні двері можна різними способами, але найбільш ефективними вважаються такі варіанти:

Оббивка самого дверного полотна утеплювачем.

Герметизація отворів, тріщин валиками чи рідкими герметиками.

Доповнення дверної коробки ущільнювачами.

Перевіреним протягом багатьох років матеріалом для сезонного утеплення дверей є вата. Вона доступна за своєю ціною, проста у використанні та має непогані теплоізолюючі властивості. Разом із тим, вона дуже недовговічна, а також швидко вбирає вологу. Це спричиняє її зледеніння, а також розмноження патогенних бактерій, грибка.

На ринку сьогодні можна придбати куди кращі варіанти для утеплення. Часто вони продаються цілим набором із розрахунком на стандартні конструкції. В список найбільш популярних матеріалів для утеплення варто внести такі:

Поролон – практичний теплий матеріал, з котрим легко працювати, однак він також, як і вата, вбирає вологу та з часом кришиться, а тому потребує заміни кожні 2-3 роки;

Пінопласт – щільний, дешевий та легкий синтетичний матеріал. Його можна легко розрізати на потрібні шматки. На ринку пінопласт продається з різними варіантами товщини;

Мінеральна вата – м’який утеплювач, виготовлений на основі базальну та синтетичних волокон. Продається матеріал в рулонах та вже порізаних аркушах. Основні переваги мінеральної вати: екологічність, стійкість до гниття, пожежостійкість, хороші теплоізоляційні властивості. Єдиним мінусом цього утеплювача вважають те, що з часом вата «збивається» та просідає під важкою зовнішньою оббивкою.

Пінополіуретан – це, так званий, «надувний утеплювач», продається у твердому та пінному стані. Є універсальним засобом та може використовуватись для утеплення найрізноманітніших поверхонь. Ефективно закриває усі тріщини. Пінополіуретан водо- та паронепроникний, хімічно стійкий. Коштує більше, аніж інші утеплювачі, однак має куди більший термін служби.

Пенофол – є комбінованим матеріалом, адже складається із спіненого поліетилену та фольги. Матеріал продається у вигляді рулону та має невелику товщину (всього кілька міліметрів). Він може втримувати тепло в приміщенні, але найчастіше використовується не як самостійний утеплювач, а як додатковий матеріал до основного.

Іншими матеріалами, що можуть знадобитися в процесі роботи, можуть бути:

рідкі цвяхи;

монтажна піна;

гідробар’єрна плівка;

металовироби;

дермантин;

пластикові панелі;

листи ДВП, МДФ, фанера тощо;

скотч;

ущільнювачі.

Перш ніж розпочинати утеплення дверей варто підготувати інструменти: дриль, олівець, рулетка, шуруповерт, лобзик, захисні рукавички та окуляри.

Як утеплити вхідні металеві двері?

Перед тим, як розпочати утеплення вхідних дверей з металу, варто звернути увагу на особливість їхньої конструкції та продумати можливі варіанти захисту від тепловтрат. Зазвичай, металеві вхідні двері складаються з двох полотен, що з’єднані між собою, а також короба, петель та аксесуарів. В бюджетних варіантах середина між двома полотнами, як правило, заповнюється найдешевшою сировиною, наприклад, картоном. Розумним стане рішення наповнити пустоту більш теплим матеріалом. Впоратись із таким завданням можна, дотримуючись покрокової інструкції:

1). Зняти двері з петель. Досвідчений майстер може цього і не робити, а працювати з прикріпленою конструкцією, однак, новачкові буде простіше, якщо двері будуть в горизонтальному положенні.

2). Потрібно добратись до середини дверей. Тому для початку варто зняти усі накладні елементи, зокрема й вічко, замок.

3). Якщо конструкція передбачає вільний демонтаж хоча б одного із полотен, тоді його просто потрібно акуратно тимчасово зняти. Якщо ж така можливість відсутня, тоді спочатку знімаємо обшивку, а тоді вирізаємо полотно.

4).Приступати до заповнення «пустоти» вибраним утеплювачем можна, якщо всередині дверей вже є ребра жорсткості. Для металевих дверей фахівці рекомендують віддавати перевагу пінопласту чи мінеральній ваті.

Якщо ж ребра жорсткості відсутні, доведеться попрацювати ще більше та зробити обрешітку. Дерев’яні брусочки чи металеві рейки повинні надійно кріпитись до металевого каркасу. Встановлювати їх потрібно максимально обережно, щоб не пошкодити основного зовнішнього покриття.

Укладаючи матеріал, потрібно постійно слідкувати за щільністю прилягання. Самі ребра жорсткості, а також щілини між шматками матеріалу рекомендується заповнювати монтажною піною.

5). Останній крок – монтаж дверей на місце та встановлення знятих раніше замків та вічка.

Як утеплити вхідні дерев'яні двері?

Утеплення дерев’яних дверей також залежить від їхньої конструкції. Якщо вони подвійні та всередині мають пустоту, тоді сміливо можна використовувати ту ж саму технологію, що і у випадку металевих дверей.

Якщо ж полотно тільки одне, тоді його можна утеплити з допомогою дермантину або шкіряної обшивки. Всередину між дермантином та полотном для покращення теплоізоляційних властивостей також можна вмістити поролон. Попередньо у ньому вирізають отвори для вічка та замка. Немає особливих застережень з приводу того, з якого саме боку обшивати двері – це можна робити і з середини, і з двору.

Розраховуючи необхідну кількість оббивки, не варто забувати, що поролон більше об’ємний, аніж дверне полотно, тому потрібно брати матеріал із запасом. Приєднувати матеріал можна або з допомогою будівельного степлера, або з допомогою спеціальних цвяхів із декоративними шапками.

Важливо: щоб двері могли безпроблемно відчинятися та зачинятися, дермантинова обшивка повинна починатись на відстані хоча б 5 мм від краю полотна.

Використання ущільнювачів

Тепло можна втрачати не лише крізь саме полотно, але й через дірки, щілини, що виникають внаслідок недостатньо щільного прилягання дверей до коробки. Вирішити проблеми вдасться завдяки спеціальній ущільнювачу. Такий виріб може бути поролоновим або гумовим. Гумовий є дорожчим, однак ефективнішим, а тому частіше перевагу віддають саме йому.

На ринку можна знайти гумові ущільнювачі різних кольорів та ширини, що дає змогу підібрати найбільш непомітний виріб. Увагу потрібно звертати на маркування виробу:

Латинські літери D та O вказують на те, що ущільнювач дає змогу приховати щілини та дірки із шириною до 5 мм.

Літери P, V підказують, що приховати гумовим ущільнювачем можна щілину від 3 до 5 мм.

Літерами K та C позначаються найтонші вироби, котрі не можуть приховати щілини із шириною понад 3 мм.

Найпростіше працювати із смужками, що містять клейкі речовини з однієї із сторін. Використовуючи такі, не доведеться самостійно змащувати виріб, а сам монтаж займе всього лише кілька хвилин.

Утеплення дверей з допомогою ущільнювачів здійснюється у два етапи:

1). Місце прилягання до короба полотна потрібно ретельно очистити від бруду та жиру. Наклеїти ущільнювач на короб по вертикальній лінії. Знімати захисний шар потрібно поступово, щоб клейка суміш не висихала передчасно.

2). Таким самим чином потрібно приклеїти гумову смужку на саме полотно в місці прилягання до короба.

Обидві смужки (і на коробі, і на полотні) повинні щільно прилягати одна до одної.

За матеріалами «Альберо»

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