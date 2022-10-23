Утеплення фасаду пінопластом підходить для цегляних, дерев’яних, шлакоблочних будинків

Теплоізоляція фасадів допомагає істотно знизити витрати на опалення будинку. Для цього часто обирають пінопласт – через його прийнятну ціну, простоту в монтажі, високу тепло- та звукоізоляцію, тривалий термін служби та невелику вагу. Крім того, він несприйнятливий до цвілі. Проте капітальне утеплення зовні – не дешеве. Та якщо для утеплення багатоповерхівок потрібно наймати спеціальну бригаду робітників, то з утепленням приватного будинку можна справитися самостійно. Пояснюємо, як це зробити.

Утеплення фасаду пінопластом підходить для цегляних, дерев’яних, шлакоблочних будинків. Зашивати стіни потрібно відразу по всьому периметру без прогалин: якщо зробити часткове утеплення, то на стику «теплої» і «холодної» стіни почнуть утворюватися тріщини. У перші роки проблема буде особливо непомітною, але незабаром може призвести до розривів. Також врахуйте, що якщо в будинку погана вентиляція, то конденсат не зможе пройти через пінопласт. Це може призвести до вогкості в приміщенні.

З матеріалів, крім пінопласту, для фасадного утеплення будинку знадобляться:

грунтовка глибокого проникнення;

цокольний профіль та дюбеля для його кріплення;

клейовий розчин для пінопласту;

дюбеля-парасольки для кріплення пінопласту;

армувальна сітка з кутниками;

клей для армувального шару сітки;

фінішна грунтовка;

оздоблювальні матеріали для облицювання.

Необхідні інструменти:

будівельний рівень;

рулетка;

широкий шпатель;

валик для нанесення грунту і фарбування;

будівельний ніж для різання пінопласту і армувальної сітки;

перфоратор або ударний дриль (довжина бурів становитиме від 10 см – 4-5 см утеплювача з клеєм та 5 см заглиблення в стіну);

електричний плиткоріз (якщо будете облицьовувати фасад плиткою);

драбина чи будівельні риштування.

Розрахунок необхідної кількості матеріалів

Для розрахунку потрібно виміряти площу зовнішньої поверхні стін, площу віконних і дверних укосів, погонний метраж всіх кутів будівлі – зовнішніх та внутрішніх, віконні прорізи теж рахуються.

За технологічною картою фірми Ceresit, на утеплення та оздоблення 100 м2 стіни знадобиться:

108 м 2 пінопласту ПСБ-С;

пінопласту ПСБ-С; 117 м 2 для утеплення 100 м 2 укосів;

для утеплення 100 м укосів; 20 л грунтовки для підготовки поверхні;

600 кг клейової суміші для монтажу;

140 кг клейової суміші на зміцнення 100 м 2 кутів;

кутів; 600 кг клейової суміші для гідроізоляційного шару товщиною 3 мм, 750 кг – для товщини 5 мм;

130 м 2 армувальної сітки з розміром чарунки 5х5 мм;

армувальної сітки з розміром чарунки 5х5 мм; 102 м металевого цокольного профілю;

105 м перфорованих кутників на 100 погонних метрів всіх кутів будинку;

500 шт. дюбелів-парасольок.

Це приблизні розрахунки: більш точні залежать від типу клею, виду і щільності пінопласту для утеплення. Кількість шпаклівки залежить від стану стін перед початком робіт: якщо є тріщини і нерівності, то її знадобиться більше. Не варто економити на щільності пінопласту та якості армувальної сітки.

Товщина гідроізоляції залежить від облицювання. Дешевший, проте й менш якісний спосіб – нанести 5 мм клею і потім пофарбувати. Другий спосіб – накласти 3 мм клею, а зверху – декоративну штукатурку. Витрати фарби чи штукатурки на облицювання сильно залежать від типу матеріалу.

Підготовка стін до утеплення

Температура повітря на вулиці має становити від +5°С до +30°С, без опадів. Спершу потрібно демонтувати віконні відливи та інші декоративні елементи, які будуть заважати утепленню. Потім необхідно ретельно підготувати поверхню. Для початку її очищають від штукатурки або шуби, пилу, масляних плям та інших забруднень. Підгрунтя обов’язково має бути сухим (для просушки можна використати теплову гармату чи інфрачервоний обігрівач), міцним і без видимих руйнувань. Якщо є тріщини, то їх потрібно закрити, швів бути не повинно. Жирні плями можна видалити розчинником.

За допомогою будівельного рівня перевірте рівність стін. Перепади більше 1 см необхідно вирівняти. Після висихання шпаклівки проводиться грунтування. Якщо цього не зробити, то клейова суміш буде погано триматися. Грунтовка наноситься в один або два шари (якщо поверхня пориста) і після нанесення має просохнути 5-6 годин.

Далі на нижній лінії утеплення прикручується стартовий профіль. Профіль також виставляється за рівнем. Важливо, щоб ширина профілю відповідала товщині встановлюваного утеплювача.

Утеплення фасаду пінопластом покроково:

Перший ряд пінопласту укладається на профіль. Роботу починають з кута. Наступний ряд потрібно буде укладати зі зміщенням, як у цегляної кладки. У плитах пінопласту робляться отвори для виведення комунікацій. Пінопласт ріжуть під кутом 45° на кутах стін. Клей наноситься зубчастим шпателем. Його наносять по площі всього листа пінопласту, на площину стику окремих аркушів, а також ставлять маяки в центрі. Пінопласт щільно притискають і тримають близько 1 хвилини. Клей, який видавлюється в місцях стиків, прибирають. Після первинного застигання клею робляться отвори під дюбеля. Після монтажу пінопласту його грунтують, наносять шар клею. На клей укладається малярська склопластикова сітка (на кутах – спеціальні кутники). Зверху знову наносять гідроізоляційний шар клею. Далі наноситься декоративна штукатурка (найчастіше – короїд). Останній етап – фінальна обробка (фарбування). Її проводять після висихання штукатурки. Альтернативним варіантом є використання фасадної плитки.

За матеріалами Dnipro M, BudPom, Otivent

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