Вимкнення електропостачання створило багато побічних проблем для українців, адже у багатьох від електрики залежить опалення та гаряча вода. Проте існують способи запустити газовий котел без електропостачання. Про два такі варіанти розповів Ігор Федьків, майстер відділу технічного обслуговування АТ «Львівгаз», що працює під брендом «Регіональної газової компанії».

Спосіб №1.

Потрібні прилади:

акумулятор;

інвертор (перетворювач напруги).

«Особливих вимог до акумуляторів немає: це може бути звичайний гелевий, який досить довго тримає заряд. Для хорошої та безперебійної роботи котла також треба мати стабілізатор напруги», – пояснює Ігор Федьків.

Інвертор підключаємо до акумулятора, а після цього в інвертор вмикаємо котел. Якщо є стабілізатор, то він вмикається в інвертор, а котел – у стабілізатор. Фахівець АТ «Львівгаз» зазначає, що потрібно це все правильно підключити, відповідно до інструкції та правил техніки безпеки. Якщо неправильно підключити полюси, то може щонайменше згоріти інвертор.

Спосіб №2.

Також можна підключити котел до генератора. Проте деякі генератори не мають заземлення, говорить Ігор Федьків, і тоді котел може видавати помилку та не підключиться.

«Загалом, коли ми підключаємо котел та ставимо його на гарантію, то ми вимагаємо, щоб було нормальне електропостачання. При підключенні до акумулятора деякі котли можуть не бачити заземлення і через це не запускатися, а деякі генератори не мають заземлення взагалі, тож котел буде видавати помилку», – додає він.

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ZAXID.NET веде спецпроект спільно з «Львівгазом», що працює під брендом «Регіональної газової компанії». У розділі «Дім» ми розказуємо, як подбати про тепло в вашій оселі, витративши мінімум коштів.