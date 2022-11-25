Накращий варіант - довірити підключення генератора електрику, але можна спробувати самому, якщо достатньо розібратись

Через постійні обстріли росіянами об'єктів енергетичної інфраструктури українці дуже часто годинами сидять без світла вдома. Одним з варіантів цій ситуації є придбання генератора, який може забезпечити енергією будинок навіть, коли немає світла. За даними мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр», попит на електрогенератори зріс у 10 разів після початку обстрілів електропідстанцій. Мешканці активно скуповують генератори для своїх потреб, однак не всі знають, як правильно та безпечно їх підключити. Через це зростає небезпека отруєння чадним газом, що може призвести навіть до летальних наслідків. Держенергонагляд розповідає, як правильно підключити генератор в будинку, щоб це не призвело до біди.

Основні правила під час встановлення електрогенератора

Загалом з генератором може виникнути одразу кілька проблем — неправильне підключення генератора створює загрозу ураження електрострумом та нещасних випадків, пошкодження електроприладів, неправильної роботи електролічильників. Щоб уникнути цих проблем варто дотримуватись таких правил:

інструкція від виробника обов'язкова до виконання;

генератори не можна використовувати в квартирах (навіть на балконі);

електростанції можна встановлювати тільки на відкритому повітрі не менше, ніж за 6 метрів від вікон, дверей або гаражів, а відстань до стін та іншого обладнання має бути більша за один метр;

генератор має бути сухим, для цього його потрібно захистити від дощу та підтоплень; якщо торкнутися мокрого генератора або підключених до нього приладів, можна отримати ураження струмом;

перед заправкою електростанції потрібно дати охолонути, інакше паливо може спалахнути та призвести до пожежі;

забороняється зберігати запас бензину поряд із генератором.

Встановлювати генератори на балконах чи карнизах багатоповерхівок заборонено

Найпростіший спосіб безпечного використання електростанції – під’єднати до генератора подовжувач і до нього вже включити ті електроприлади, в яких є потреба.

Як безпечно підключити генератор до внутрішніх мереж

У разі під’єднання електростанції до внутрішніх електричних мереж необхідно забезпечити від’єднання від зовнішніх електромереж – під час роботи генератора зовнішнє електропостачання може бути відновлене, що призведе до короткого замикання, виходу з ладу обладнання, пожежі та інших непередбачуваних наслідків. Тобто, підключити електростанцію до найближчої розетки в будинку можна лише попередньо відключивши автомати на ввідному щитку.

Проте, якщо у будинку (на дачі) часто відбувається припинення постачання електричної енергії, рекомендують підключити електростанцію до внутрішньої мережі через перекидний рубильник або систему автоматичного включення резерву (АВР).

До перекидного рубильника потрібно під’єднати живлення від електромережі, знизу – кабель від електростанції. Середні контакти призначено для підключення струмоприймачів електроенергії. Варто звернути увагу на те, що рубильник або АВР повинен бути після лічильника та ввідного автоматичного вимикача.

Якщо в будинку мережа, що має 3 фази (380 В), то рекомендують все ж зробити резервну тільки одну фазу для підключення її до електростанції. На цю фазу можна приєднати тільки найважливіші електроприлади: холодильник, освітлення, телевізор, комп’ютер або ноутбук.

Також забороняється підключати генератор до домашньої мережі, якщо потужність електростанції може значно перевищувати пропускну здатність розетки (як правило, вона витримує не більше 3,5 кВт). Тобто, підключити електростанцію до найближчої розетки в будинку, попередньо відключивши автомати на ввідному щитку, можна лише перевіривши параметри розетки (10А – 2,2 кВт або 15А – 3,5 кВт). У іншому випадку, коли електростанція має більшу потужність, підключати її до розетки заборонено. Як наслідок, у зв’язку з перевищенням максимального навантаження, можливе коротке замикання в електричній проводці та виникнення пожежі в будинку.

Важливо! Загалом краще довірити приєднання електростанції до мереж будинку спеціалістам, адже будь-яка робота з електрикою може призвести до нещасного випадку.