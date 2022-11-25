Коли світло вдома вмикають вкрай рідко, то одразу хочеться увімкнути всі прилади і встигнути зробити усі справи. Але насправді варто користуватись електроприладами економно, щоб знову не опинитись без електрики

Через постійні ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні виник дефіцит електроенергії. Через це мешканцям доводиться періодично сидіти без світла, і якщо комусь відносно щастить залишитись без електрики на 4-5 годин, то буває й таке, що світло вимикають на весь день. А от коли електропостачання відновлюють, ми в турборежимі починаємо прати/заряджати пристрої/готувати їсти/вмикати обігрівачі тощо. Таким чином споживання електроенергії різко підстрибує, що знову ж таки може призвести до її вимкнення.

То що робити? В першу чергу, необхідно розібратись,які прилади вдома «з'їдають» найбільше електроенергії і, за можливості, використовувати їх економно (наприклад, вночі). Окрім того, можна декількома нескладними рішеннями зробити свій будинок енергоощадним.

Розповідаємо, скільки електроенергії споживають домашні прилади і як найкраще економити.

Що споживає найбільше електроенергії

Згідно з розрахунками німецької Федеральної асоціації управління енергетики та водними ресурсами (BDEW), споживання енергії вдома розподіляється таким чином:

28% – телевізори, ігрові приставки та комп’ютери;

14% – прання та сушіння одягу;

13% – освітлення;

11% – холодильники та морозильники;

9% – приготування їжі;

8% – миття посуду.

У місячному розрізі найвитратнішими побутовими приладами є:

персональний комп’ютер (ноутбук споживає менше енергії);

холодильник (адже він працює цілодобово);

телевізор (часто його вмикають «на фоні»);

пральна машина;

кондиціонер;

обігрівачі та бойлер.

Різко підвищують навантаження на мережу електрочайники, мікрохвильові печі, електродуховки та плити, праски, фени, пилотяги. Саме ними рекомендують не користуватися в пікові години – з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Скільки саме електроенергії споживають різні прилади вдома

Холодильник

Потужність сучасних рефрижераторів коливається між від 100 до 200 Ватт на годину. Це середній показник споживання у режимі роботи двигуна чи компресора. Необхідно пам'ятати, що холодильник має стан спокою та відключається після сигналу датчиків про досягнення заданої температури.

Середня витрата електроенергії холодильником залежить від встановленого режиму холоду та температури навколишнього середовища (влітку для охолодження продуктів прилад включається частіше). Відіграє роль, наскільки часто відкриваються дверцята холодильника та морозильника.

Мікрохвильовка

Залежно від потужності мікрохвильова піч витрачає від 0,7- 1,2 кВт на годину. Якщо залишити мікрохвильовку в режимі очікування, то тоді вона споживає до 3 Вт на годину.

Пральна машина

Максимальна потужність пральної машини 1,8-2,3 кВт, а фактичне споживання залежить від режиму прання і може бути набагато нижчим. Кожен режим має своє енергоспоживання, залежно від температури нагрівання води та ступеня віджиму. Відіграє роль завантаження барабана, тип тканини одягу та ступінь утворення накипу на нагрівальному елементі.

Електрочайник

Потужність чайника в залежності від моделі становить від 1000 до 3000 Вт. Якщо ви щодня вмикаєте чайник з середньою потужністю на 15 хвилин, за місяць пристрій споживає приблизно 11 кВт/год електроенергії.

Телевізор

Потужність сучасних LED-телевізорів залежить від розміру екрана. Діагональ 32 дюйми, залежно від моделі, споживає 45-55 Ватт на годину під час роботи та 0,5 Ватт на годину в режимі очікування. Впливає також налаштування яскравості екрана телевізора та навіть гучність звуку.

Трохи більше використовують електрику плазмові телевізори, що відрізняються високою чіткістю та кольоровістю зображення. Водночас споживання енергії плазмою змінюється залежно від якості картинки.

Комп'ютер

У вимкненому стані комп'ютер або ноутбук споживає не менше 100 ватів на добу, тобто близько 3 кіловат на місяць. Саме тому його все ж таки варто відключати від мережі хоча б іноді.

Праска і фен

Праска та фен мають приблизно однакову потужність. Якщо використовувати ці прилади принаймні годину на тиждень, за місяць назбирається близько 6 кВт/год використаної електроенергії.

Як споживати електроенергію економно

Замініть лампочки. За даними ДТЕК, найбільше електроенергії витрачається на освітлення квартири. Якщо лампа потужністю 75 Вт в передпокої працює дві години на добу, в туалеті – годину, у ванній – 3 години, на кухні – 5 годин, в кімнаті – 6 годин, за місяць тільки за світло набереться 65,2 кВт. Якщо ж замінити лампи розжарювання енергозберігаючими (споживають 0,022 кВт/год.), місячне споживання на світло можна скоротити до 19 кВт/год.

Не нехтуйте правилами від виробника приладів. Також лід уважно дотримуватися рекомендацій виробника, що дозволить істотно економити при її експлуатації:

не варто набирати повний електрочайник, якщо вам необхідна всього лише чашка чаю

холодильник краще розміщувати біля зовнішньої стіни, далеко від нагрівальних приладів типу плити або радіаторів опалення

пральна машина споживає значно більше електроенергії як при перевантаженні її білизною, так і при неповному її завантаженні

своєчасне ТО електротехніки теж дозволить не витрачати зайвої енергії: своєчасно видаляйте накип з чайника і бойлера, розморожуйте холодильник, чистіть фільтри і мішок пилососа та інше.

Вимикайте прилади з розеток, коли ви ними не користуєтесь. Мало хто замислюється про те, скільки техніки в будинку перебуває в постійному режимі очікування: телевізори, комп'ютери, мікрохвильові печі, мультиварки, зарядні пристрої для смартфонів і багато іншого. Однак всі вони постійно споживають електрику, і в разі, коли такі прилади в розетку будуть включатися тільки при необхідності, економія електроенергії буде суттєвою.

Не забувайте про пікові години. Намагайтесь нечасто користуватись приладами, які споживають електроенергію у пікові години – з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00. Таким чином ви зможете зменшити ризик раптового вимкнення світла через навантаженість мережі.

«Львівобленерго» також наполегливо просить після відновлення електропостачання вмикати електроживлення поступово: спочатку освітлення, потім прилади з невисокою потужністю. Зарядіть телефони, ліхтарики та інші критично важливі пристрої. А пилососи, пральні машини, обігрівачі та інші потужні прилади не варто взагалі вмикати у перші години після відновлення електропостачання. А найкраще відмовитись від їх використання у найближчі дні.

Існує ще декілька сучасних лайфхаків, які дозволять економніше використовувати дефіцитну електроенергію:

Встановіть багатотарифний лічильник електрики , який дозволяє рахувати витрати струму за різними тарифами протягом доби. У цьому випадку деякі побутові прилади можна перевести в режим нічної експлуатації, наприклад, посудомийну і пральну машини, бойлер, мультиварку, адже всі сучасні побутові прилади оснащені відповідними таймерами. При великих обсягах споживання електроенергії, двофазний лічильник дозволить заощадити до 15-30% витрат.

Використовуйте різні програмовані пристрої. Наприклад, програматор може оптимально налаштувати режим електричного опалення в будинку: коли господар вдома і активний, в приміщенні підтримується комфортна температура, коли ж ви надовго відходите, наприклад, на роботу, температура в приміщенні істотно знижується, за рахунок чого і відбувається економія.

За матеріалами Жжук, Сьогодні, Bankchart, Finance.ua

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