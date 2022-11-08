Портативні зарядні станції здатні забезпечити живленням одразу декілька приладів

Перебої з електропостачанням в Україні підштовхують до придбання приладів, які допоможуть пережити тривале перебування без світла з комфортом. Багато хто уже встиг придбати генератор, але для мешканців багатоквартирних будинків це – не варіант через вихлопи та гучний шум. Можна закупитись павербанками, щоб мати можливість підзарядити смартфони чи ноутбуки – це доволі бюджетний варіант, але й ефекту від нього надовго не вистачить. Зараз хорошим «середнім» варіантом з точки зору ціни та ефективності між генератором і павербанком є портативна електрична станція. Цей пристрій має доволі багато переваг, бо може одночасно заряджати декілька побутових приладів і забезпечити їх електрикою необхідної потужності.

Портативна електрична станція підходить для мешканців квартир, приватних будинків, а також можна підбирати моделі для офісів чи навіть промислових підприємств. Розповідаємо про переваги і недоліки портативних електричних станцій і пояснюємо, як правильно обрати модель для себе.

Що таке портативна електрична станція?

Портативна електростанція – порівняно нове альтернативне джерело енергії, до того ж, ще й екологічно чисте. Так, якщо генератору для вироблення електроенергії потрібне паливо (дизель, бензин чи газ), то зарядна станція цього не вимагає. Вона має ємний акумулятор, який накопичує стільки енергії, що її вистачить для побутової техніки. Таким чином, маємо той самий спосіб живлення, що й у павербанку – від зарядженої батареї, але потужність портативної електростанції незрівнянно більша.

Експлуатація такої станції також не складна. Її потрібно лише вчасно заряджати, під'єднавши кабелем до розетки. Прилад цей маленький, портативний, його можна використовувати вдома, а можна брати з собою в поїздку.

При цьому заряджати акумулятор можна не тільки від розетки 220 Вольт. Є види портативних електростанцій, які заряджаються від прикурювача в автомобілі через спеціальний адаптер, який є у комплекті. Більшість зарядних станцій також можуть заряджатися від сонячних панелей.

Усі переваги зарядної станції:

Можна підключити кілька споживачів струму одночасно. Виходів для підключення може бути 5-10 і навіть більше;

Заряджати можна від мережі 220 Вольт, від прикурювача 12 Вольт, від сонячних панелей;

Півтори години – це повна зарядка, зарядити на 80% можна за годину;

Зарядна станція, застромлена в розетку, вже служить зарядкою для інших приладів;

Користувачеві на вибір надано широкий діапазон потужностей. Ви можете вибрати ємність від 200 Вт/год та вище;

Багато станцій мають можливість приєднання додаткового акумулятора, що розширює їх ємність і збільшує розрахункову потужність;

Захисні системи BMS гарантують станціям захист від стрибків напруги та перепадів температури навколишнього середовища;

Екологічна чистота. Немає вихлопів, немає продуктів горіння АКБ все тихо і чисто, без зайвого клопоту.

Останній плюс важливий, якщо порівнювати портативну станцію з генератором. Вона мало того, що працює чисто та безшумно, але ще й усуває потребу в заправці пальним (дизелем або бензином) та технічному обслуговуванні (заміні мастила, фільтрів).

Єдиним недоліком електричної зарядної станції можна вважати її вартість. Такі прилади і раніше не були дуже дешевими, проте через ріст попиту в Україні їхня вартість зараз стартує від 15 000 грн. Це немало, але все одно набагато дешевше, ніж купляти генератор.

Як обрати портативну зарядну станцію?

Першим та головним критерієм вибору портативної зарядної станції є її потужність. Потужність визначається ємністю акумулятора. Чим цей показник вищий, тим більше приладів ви зможете підключити до станції не тільки за кількістю, а й за потужністю.

Існує декілька видів домашніх електростанційв залежності від потреб

Малопотужні. Це зарядки від 210 до 600-700 Вт. Вони служать для подачі зарядного струму різним пристроям, типу телефонів, смарт-годинників, планшетів, фотокамер. Навіть можна підключити газовий котел та невеликі LED-лампи. Причому роз'ємів для підключення завжди є більше п'яти, може бути сім, дев'ять. Тобто одночасно можна заряджати кілька телефонів, що дуже зручно. Швидкість заряджання при цьому не падає. Середньопотужні – від 700 Вт до 2 кВт. Ці зарядні станції здатні підживити морозилку, холодильник, кондиціонер, бойлер, насос. Високопотужні. У таких міні-електростанцій потужність може сягати 5 кВт. Такий високий показник потужності дає можливість підключення всіх електричних приладів у великому будинку, на дачі, в квартирі.

Окрім потужності під час вибору портативної електростанції, варто звернути увагу на такі речі:

Кількість роз'ємів для підключення споживачів струму. П'ять виходів – це вже добре, але 10 – набагато краще.

для підключення споживачів струму. П'ять виходів – це вже добре, але 10 – набагато краще. Способи та можливості зарядки . Стандартний спосіб – це підключення до розетки 220 Вольт. Крім цього, джерелом заряду можуть служити роз'єм на 12 Вольт в автомобілі (прикурювач), що є дуже важливим аргументом, якщо ви плануєте брати станцію в поїздки або якщо світла не буде дуже довго. Ще один безпрограшний варіант – якщо джерелом для зарядки може використовуватися сонячна станція (панель). З таким багатофункціональним пристроєм ви точно ніде не залишитеся без електрики.

. Стандартний спосіб – це підключення до розетки 220 Вольт. Крім цього, джерелом заряду можуть служити роз'єм на 12 Вольт в автомобілі (прикурювач), що є дуже важливим аргументом, якщо ви плануєте брати станцію в поїздки або якщо світла не буде дуже довго. Ще один безпрограшний варіант – якщо джерелом для зарядки може використовуватися сонячна станція (панель). З таким багатофункціональним пристроєм ви точно ніде не залишитеся без електрики. Комплектація – скільки адаптерів і яких є в комплекті. Чим більше, тим краще, враховуючи що перехідники до прикурювача та роз'єм сонячних панелей вказують на різні можливості підзарядки. Ще є один нюанс – адаптер до розетки. У нас в Україні всі розетки мають стандартний вигляд, але в Європі вилки та розетки можуть мати різні конфігурації. Тому потрібний перехідник до євророзетки, якщо ви плануєте замовляти прилад з Європи.

– скільки адаптерів і яких є в комплекті. Чим більше, тим краще, враховуючи що перехідники до прикурювача та роз'єм сонячних панелей вказують на різні можливості підзарядки. Ще є один нюанс – адаптер до розетки. У нас в Україні всі розетки мають стандартний вигляд, але в Європі вилки та розетки можуть мати різні конфігурації. Тому потрібний перехідник до євророзетки, якщо ви плануєте замовляти прилад з Європи. Вага та габарити. Ці параметри мають значення, якщо станція буде активно переноситися або перевозитися. При цьому майте на увазі – чим вища потужність, тим більша батарея, а отже, і вага станції збільшується.

Приклади портативних зарядних станцій

Ecoflow

Бренд Ecoflow пропонує покупцям найфункціональніші та екологічно чисті зарядні станції. Асортимент їх моделей дуже широкий і включає пристрої з різною потужністю та ємністю батарей. Компанія представляє дві лінійки своєї продукції:

River– зарядні станції для використання у будинку, квартирі та офісі. Місткість їх акумуляторів - в діапазоні від 210 Вт до 750 Вт. До них можна підключати освітлення, морозилки та холодильники, телевізори та дрібні електроприлади.

Delta –це потужні міні-електростанції, розраховані на промисловість. Місткість батарей від 1 кВт/год до 3,6 кВт/год з можливістю збільшення ємності до 25 кВт/год.

Плюси:

Портативність – станції працюють автономно будь-де. Вони легкі у перенесенні та перевезенні в багажнику авто;

Довговічність – ресурс АКБ на 3 тисячі циклів гарантує тривале використання;

Управління зі смартфона через Wi-fi та Bluetooth дає можливість перебувати вдалині, і при цьому вмикати пристрій та контролювати його;

Оригінальні сонячні панелі EcoFlow Solar Panel ніколи не залишать станцію без можливості підзарядки;

Можна підключити цілий будинок та побудувати екологічну систему Smart Home Panel, використовуючи продукцію від бренду Ecoflow.

Мінуси:

Дорого, для автономності потрібен повний комплект разом з сонячними панелями.

BLUETTI

Каліфорнійські станції BLUETTI добре зарекомендували себе:

Як резерв під час перебоїв з подачею електроенергії. Застосування можливе у будинку, в офісі, на підприємстві;

Як автономне джерело живлення за умов, де доступ до електромережі відсутній. Їх використовують у полі, лісі, горах, у місцях дисклокації військових.

Плюси:

Компактність. Станції невеликі, легкі, оснащені ручкою для перенесення;

Довговічність. Встановлена АКБ типу LiFePO4, яка розрахована на 2500 циклів заряду-розряду;

Можливість підключати весь будинок;

Оригінальні сонячні панелі Bluetti PV з діапазоном потужностей від 100 до 200 гарантують швидку зарядку у сонячну погоду.

Мінуси:

Недосконале програмне забезпечення, дорого.

Jackery

Легкі, невеликі зарядні станції Jackery здатні дати живлення достатній кількості електроприладів. Підключивши до нього кілька споживачів струму, ви отримаєте резервне живлення у будинку чи офісі у разі перебоїв із постачанням електрики.

Плюси:

Портативність. Станції від цього виробника відрізняються невеликою вагою та зручні у перенесенні та перевезенні;

Мають свої сонячні панелі, продуктивність яких підвищена завдяки новаторській технології MPPT;

Компактність. Це одні з найменших станцій, фактично, це збільшені павербанки з більшою потужністю та розширеним функціоналом;

Довговічні. Виготовлені з якісних матеріалів, силові станції служать довго та продуктивно.

Мінуси:

Не мають великої потужності, не мають програмного забезпечення, в основному призначені для роботи із сонячними панелями.

Genergy

Бренд Genergy відомий у Європі як надійний виробник силового обладнання. Силові електростанції від італійської торгової марки Genergy представлені у хорошому діапазоні потужностей. Живлення йде від акумулятора типу LiFePO4, який гарантує ефективну роботу протягом 2000 циклів заряду-розряду.

Плюси:

Надійний європейський виробник силового обладнання, що відповідає стандартам безпеки та якості;

Великий асортимент різної потужності, що дає можливість не тільки заряджати цифрові гаджети, а й живити велику побутову техніку;

Місткість акумуляторів дає можливість підключати цілий будинок, використовуючи систему керування подачею електроенергії;

Довговічні батареї літій-залізо-фосфатного типу розраховані на 200 циклів із збереженням рівня заряду 80%.

Мінуси:

Немає програмного забезпечення, не мають своїх сонячних панелей.

Power Plant

Компанія Power Plant зареєстрована в Україні, але її продукція виготовляється на заводах у Китаї. Останнім часом досить велику нішу у продукції займають потужні портативні акумулятори для дому. Електричні станції Power Plant зарекомендували себе як якісні та надійні системи для накопичення та зберігання електроенергії. Їх використовують як оптимальні за потужністю резерви електроенергії у житлових приміщеннях та офісах.

Плюси:

Пристрої відрізняються компактними габаритами, легкою вагою. Вони оснащені міцними ручками транспортування, тому дуже зручні в перенесенні та перевезенні;

Довговічні акумуляторні батареї сприяють збільшенню терміну служби станції;

Станції універсальні у застосуванні. Вони хороші як резерв у будинку, квартирі та офісі, а також незамінні для роботи поза домом.

Мінуси:

Невеликий асортимент потужності використання, в основному, як короткочасний резерв.

BanderaPower

Цей бренд засновано на базі промислового підприємства «Промавтоматика» у Вінниці. Компанія випускає електронну продукцію, ємні батареї, блоки живлення, зарядні пристрої, займається встановленням сонячних електростанцій.

Одні з новітніх розробок – це переносні блоки-зарядники BanderaPower 1.1 та BanderaPower-2. Вони є багатоканальними зарядними станціями, які створені, насамперед, для організації освітлення, обігріву та встановлення зв'язку у місцях, де є дисклокація військових та ведуться бойові дії. Окрім того, такі станції можуть підійти і для дому.

Плюси:

Вітчизняний виробник, який створює відмінні блоки автономного електроживлення, пристосовані для бойових дій. Це якісне обладнання за прийнятною ціною;

Компактність та легкість. Щоб зробити станції маленькими, легкими та зручними для перенесення, виробник знизив вихідну потужність до 150 Вт та усунув систему охолодження. Натомість тепер ці зарядники легко переносяться у спеціальних брезентових сумках;

Великий ресурс. Міцний ударостійкий корпус, надійна електроніка та ємна батарея – все це гарантія довговічності станції.

Ремонтопридатність. Запчастини та комплектуючі випускаються тим же заводом у місті Вінниця, тому недоліків в них немає, ремонт недорогий та простий;

Мінуси:

Невеликий асортимент, мала потужність, немає програмного забезпечення, підключення лише малопотужних споживачів.

За матеріалами публікацій на сайті Storgom

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