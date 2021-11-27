Потужність генератора повинна хоча б на 20% перевищувати потужність, якої потребують електропристрої в будинку

Через високий рівень зносу електричних мереж, бурі чи снігопади в приватному секторі часом трапляються перебої з електропостачанням. Та на відміну від спальних районів великих міст, тут наслідки аварій можуть усувати довше, що створює серйозні проблеми, адже від електрики часто залежить водопостачання, опалення, а часом і каналізація. Аби подібні відключення не псували якість життя, можна встановити електрогенератор. Про три основні їх види – бензинові, дизельні та газові – розповідає Euro House.

Бензиновий або дизельний генератор

Подібні міні-електростанції досить популярні, адже дешевші за газові варіанти, не вимагають підключення до центральних комунікацій, а ринок пропонує величезний перелік однофазних і трифазних рідкопаливних пристроїв різної потужності. Однак при роботі такі генератори виділяють вихлопні гази, досить голосно шумлять і вимагають регулярного обслуговування. Рідкопаливний генератор потрібно заправляти дизелем або бензином, міняти в ньому мастило, чистити фільтри, змінювати свічки запалювання тощо.

Популярні моделі бензинових генераторів компактніші та слабкіші за дизельні, які й переважають на ринку. Бензинові пристрої мають порівняно невеликий моторесурс і, відповідно, не таку високу ціну. Саме їх найчастіше і купують для ситуативного використання.

Бензинові пристрої мають порівняно невеликий моторесурс і порівняно невелику ціну

Найбільшим попитом користуються портативні бензинові міні-електростанції з чотиритактним двигуном потужністю від 2 до 8 кВт і моторесурсом від 1500-2000 до 4000 годин. Вони дозволяють підключити від 2 до 4 споживачів електричного струму і в більшості випадків забезпечують однофазне живлення на 220 В та мають механічний, а іноді і автоматичний запуск.

Ходові моделі дизельних генераторів зазвичай більш могутні, економні, надійні і дорожчі за бензинові. Їх частіше купують у випадках, коли потрібно встановити резервну систему електропостачання для більш-менш регулярного багатогодинного, а не ситуативного використання. Серйозні дизельні міні-електростанції потужністю 5-6 кВт і більше не розраховані на часте вмикання і вимикання, відрізняються підвищеними вимогами до якості палива і мають моторесурс від 10 000 годин.

Газовий генератор

Сучасна альтернатива потужним дизельним міні-електростанціям, що також розрахована на регулярне використання, – газові генератори потужністю від 5 до 30 кВт. Їх підключають до газопроводу або балона зі скрапленим газом. Газові генератори відрізняються високою ціною, досить складним (в разі підключення до газопроводу) монтажем і натомість простою та зручною роботою.

Газові генератори набагато тихіші за рідкопаливні

Газові генератори набагато тихіші за рідкопаливні, їх використання дешевше завдяки меншій вартості самого палива і меншій витраті мастила та комплектуючих. Газові установки надійніші, «ніжніші» і більш екологічні, ніж дизельні та бензинові, а в разі підключення до газопроводу не потребують дозаправки.

Запуск газових пристроїв, які, як і дизельні міні-електростанції, нерідко монтують на вулиці, нескладний навіть при температурі -40°С. Вони однаково добре працюють і на нульовій, і на максимальній потужності, що теж вигідно відрізняє їх від дизельних генераторів.

Як визначити потужність генератора, який вам потрібен

Цей показник найпростіше отримати, склавши значення потужності всіх найважливіших побутових пристроїв – котла, холодильника, свердловинного і циркуляційного насосів, освітлення тощо, – а також інструментів, які потрібно буде підключити. Потужність генератора повинна хоча б на 20% перевищувати отриману суму. Також слід брати до уваги, що пусковий струм і стартова потужність багатьох пристроїв значно вища за робочу потужноість побутової техніки та інструментів.

Серйозні дизельні міні-електростанції потужністю 5-6 кВт і більше не розраховані на часте вмикання

У середньому в більшості випадків для резервного електропостачання приватного будинку досить використання однофазної установки потужністю 3-5 кВт. При необхідності підключення серйозного електроінструменту або електроплити потрібні трифазні міні-електростанції потужністю не менше 5-7 кВт.