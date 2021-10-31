Власна лазня біля приватного будинку чи на дачі у порівнянні з громадськими має немало переваг: індивідуальна обробка, повна впевненість у чистоті та гігієні, доступність в будь-який час, чудове місце для релаксації наодинці або з друзями. Будівництво домашньої лазні можна довірити професіоналам, проте це цілком можливо і зробити самотужки. Розповідаємо, як саме.

Поради щодо місця розташування:

якщо поруч знаходиться водойма – не варто розташовувати лазню занадто близько до неї, оскільки будівлі загрожуватиме затоплення;

вважається, що лазню краще будувати на задньому дворі;

варто обов’язково передбачити при будівництві вентиляцію та відведення стічних вод;

вкрай не рекомендується будувати лазню поруч з дорогою;

необхідно враховувати сторони світу і напрямок вітру: найкраще місце – південна частина ділянки, захищена від вітру, щоб він не заважав відпочивальникам, вікна краще розташовувати із західної сторони;

бажано, щоб лазня була окремою спорудою і розташовувалася на відстані від інших будівель, а якщо ж вона є прибудовою до будинку, обов’язково при будівництві потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки;

при визначенні місця розміщення лазні і її розмірів необхідно дотримуватися встановлених правил відстані від меж ділянки, щоб сусіди не відчували дискомфорту і не скаржилися;

рекомендується дотримуватися відстань до водозабору (колодязя або свердловини) – не більше 20 метрів.

Вибір матеріалу

Вибір основного матеріалу для будівництва залежить від географічного положення та умов експлуатації, а також від власних можливостей. Лазні бувають з цегли, газобетону і інших кам’яних матеріалів, деякі віддають перевагу каркасним лазням, однак багато початківців вважають за краще будувати з дерева. Цей легкий і довговічний матеріал, який не вимагає облаштування серйозного і дорогого фундаменту, проте володіє прекрасними характеристиками. У разі належного догляду, експлуатація лазні не буде завдавати особливого клопоту.

Перевагу варто віддати брусу – лазня з цього матеріалу збереже всі переваги дерев’яної конструкції і позбавить від проблем і додаткових витрат, які можуть виникнути при будівництві стін з колод. Будувати з бруса легко і зручно.

Перелік матеріалів для зведення лазні з бруса:

брус (переважно обирають 15х15 см);

підлогова дошка;

дошки з листяних порід для стелі (переважно вагонка, найкраще – липа або вільха);

матеріал для оздоблення стін (переважно вагонка, найкраще – липа або вільха);

матеріал для пароізоляції (найкраще – пароізоляційна плівка);

гідроізоляція;

стельовий утеплювач;

азбест листовий для ізоляції дерев’яних конструкцій від температурних впливів, в тому числі для стін біля печі і елементів, розташованих поруч з димарем;

цемент, пісок і щебінь для фундаменту;

покрівельний матеріал (залежить від смаків власників);

міжвінцевий утеплювач.

Нюанси планування

На початку будівництва вкрай бажано зробити проект, який повинен, зокрема, визначити оптимальну площу будівлі. Розрахункова площа на людину повинна бути приблизно 5 м2. Тож якщо передбачається, що у лазні відпочиватимуть четверо людей, її загальна площа не повинна бути меншою за 20 м2.

Мінімальний набір приміщень включає парилку, душову з туалетом, кімнату відпочинку і передбанник, а маючи бажання та фінансові можливості можна додати кімнату відпочинку, кухню, терасу та навіть невеликий басейн. Важливо визначити найбільш зручне розташування цих приміщень відносно один одного, а також їхні геометричні розміри.

Спочатку потрібно виконати кілька схем і креслень:

загальний план будови;

креслення кожного приміщення окремо;

схему фундаменту;

схему покрівлі;

план кріплення і викладки бруса;

план влаштування підлоги і стелі;

схему установки печі з урахуванням її конструкційних особливостей.

Всі необхідні креслення можна виконати самостійно, а також знайти в безлічі відкритих джерел. Як правило, лазні з бруса мають схожі проекти. При бажанні і наявності необхідного бюджету, замовити проектування можна доручити професійному архітекторові або будівельнику.

Побутує думка, що потрібно вибрати максимально потужну піч, щоб швидко можна було натопити лазню і легко підтримувати бажану температуру. Насправді першочергово потрібно подбати про збереження тепла – правильну теплоізоляцію парної кімнати, інакше всі витрачені сили і дрова (або електроенергія) вийдуть крізь вікно, двері, стіни чи стелю. Тому перше, що потрібно – це максимально утеплити стіни і особливо стелю, оскільки тепле повітря піднімається вгору.

Вибір печі та дров

Піч вибирається залежно від уподобань власника. Це може бути традиційна кам’янка на дровах, металева дров’яна або електрична піч, іноді доцільно вибрати газову піч для лазні. Є варіант печі-каміну, де можна спостерігати за полум’ям, та такі варіанти дорожчі на 20-30%.

Якщо ви обрали дров’яну піч, потрібно подбати і про хороші дрова. Вони не мають бути сирі, бо інакше вони не горітимуть, а димітимуть. Тому для розпалювання каміна або печі потрібно брати дрова вологістю не більше 25%.

Різні породи деревини мають відмінні один від одного фізико-хімічні характеристики. Велику теплотворну здатність мають граб, ясен, бук та дуб, сосна та вільха – приблизно вполовину меншу. Хороша теплотворна здатність у берези, проте такі дрова при горінні утворюють дьоготь, що накопичується на стінках печі і може їй зашкодити. Водночас сосна, як і інші хвойні, в процесі горіння утворює кіптяву.

Вільхові дрова мають чудову особливість – вони випалюють сажу в димоході, яка могла накопичитися від інших порід деревини. Тому, щоб рідше чистити димар, рекомендується часом топити виключно вільховими дровами. Дуб, граб, бук, ясен дають максимальний жар і не утворюють ні смоли, ні дьогтю.

За матеріалами «Запах дерева», «Усе про ремонт та будівництво»