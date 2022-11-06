Пічка – це про тепло, тому дуже доречно вона виглядає у тандемі із килимом

Потреба в альтернативних способах опалення зараз актуальна, як ніколи. Пічками-буржуйками можуть користуватися не тільки військові, а й власники приватних будинків – проте не елементарними конструкціями, а сучасними аналогами. Розповідаємо про особливості цього опалювального приладу, а також як його вписати в інтер’єр.

Звичайна піч-буржуйка має примітивну конструкцію: металевий ящик на ніжках з дверцятами та трубою. Вона має низький ККД, і тому навіть одну кімнату їй опалити важко. Натомість удосконалені конструкції, які, відповідно, і коштують дорожче, можуть обігріти приміщення об’ємом 100 м3. Це можливо завдяки низці нововведень:

скляні дверцята, що герметично зачиняються і захищають приміщення від диму;

засувки, які допомагають регулювати надходження повітря та, відповідно, інтенсивність горіння;

жаростійке облицювання, яке захищає метал від перегріву та зберігає тепло надовго;

можливість повторного розпалювання;

поділ димоходу на дві частини – для виведення диму та теплообмінну.

Буржуйку просто встановити в будинку, адже для неї не обов’язковий фундамент – достатньо вогнетривкого матеріалу-підставки. Тому її можна легко переставити з однієї кімнати в іншу. Вона не вимагає спеціального обслуговування і має доступну ціну. Буржуйку можна топити різними видами палива – дровами, торфом, вугіллям.

При виборі буржуйки варто враховувати її потужність, що прямо залежить від площі, яку необхідно опалити, а також від матеріалу, з якого побудований будинок, і віконних рам. Не менш важливим є і те, чим саме ви будете її топити. Пам’ятайте, що чавун витримує високі температури і служить більш довгий термін, на відміну від сталі. Зверніть увагу на варіанти з варильною поверхнею: вона вас виручить, якщо електрична чи газова плита не працюватимуть. І найголовніше – це безпечність виробу, тому буржуйку варто купувати в перевірених виробників.

Як стильно вписати буржуйку в інтер’єр:

1. Пічку слід встановлювати на вогнетривку поверхню, тому її часто ставлять на підняту платформу, яка підвищує безпеку розпалу. Така платформа може стати цікавим елементом дизайну кімнати.

2. Буржуйку можна встановити в камінному порталі. Це збереже затишний ефект каміна з іншим функціоналом. При цьому пічка буржуйка вимагає менше дров і охолоджується швидше.

3. Якщо пічка встановлюється близько біля стіни, її поверхню слід захистити. І зробити це можна дуже ефектно. Наприклад, викласти цеглою або яскравою керамічною плиткою.

4. Дрова – це не тільки матеріал для розпалювання пічки, а й декор. Не ховайте їх далеко, навпаки, знайдіть цікавий спосіб демонстрації, наприклад, у ніші стіни.

5. Пічка – це про тепло, тому дуже доречно вона виглядає у тандемі із килимом (на безпечній відстані, звичайно).

6. Зараз можна знайти багато моделей пічок не тільки на будь-який смак та бюджет, а й стиль. При цьому інтер’єр може бути дуже різний: класичний, мінімалізм, лофт. Можна підібрати пічку в стиль, а можна зіграти на контрасті.

За матеріалами «Зелена садиба», Remontu

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