Поки українці насолоджуються останніми теплими днями цієї осені, росіяни активно обстрілюють енергетичну інфраструктуру в країні, намагаючись створити гуманітарну кризу. Нещодавні відключення електроенергії через російські ракетні удари на ТЕЦ показали, що у будь-який момент велике місто, як Львів, може опинитись без усього: тепла, води, газу, зв’язку. На 100% до такого бути готовим не вийде, але однозначно варто розробити план на випадок будь-якої надзвичайної ситуації.

Мешканці окремо, так і місто загалом мають докласти максимум зусиль для економії як газу, так і електроенергії. Зробити це можна як шляхом використання альтернативних методів опалення, так і перевірки стану наявних мереж, зокрема газових, адже зараз Львів майже повністю опалюється газом.

ZAXID.NET розповідає, як до опалювального сезону підготувався Львів і що варто зробити мешканцям вже зараз, щоб максимально безболісно пережити цю складну зиму.

Біопаливо та теплові насоси

У Львові ще давніше почали впроваджувати альтернативні методи подачі тепла, щоб економити газ у котельнях. Торік в одній з місцевих котелень встановили теплову помпу (насос), яка працює на електриці та дозволяє менше використовувати газ. А в серпні 2022 року міський виконком прийняв рішення, яке передбачає встановлення систем з кількома альтернативними джерелами тепла в новобудовах.

«Система опалення охоплює розведення опалювальної інженерії по квартирах і водночас джерела самого тепла, як-от котел чи інші прилади. Йдеться про те, щоб наші об’єкти були незалежними, більш стійкими до можливих ризиків. Необхідно, щоб паралельно із тим опаленням, яке працює на газі, були передбачені інші можливі системи. Це можуть бути теплові насоси, твердопаливні та інші способи опалення або нагріву води, крім основного», – коментував це рішення головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Як розповів ZAXID.NET директор департаменту житлового господарства ЛМР Олександр Одинець, зараз місто продовжує активно працювати над тим, щоб встановити і запустити в роботу теплові помпи у всіх міських котельнях. Це дозволить економити газ, яким зараз гріються 99% мешканців міста.

«У нас вже є декілька котелень, де ми розпочали роботи, і одна з котелень вже незабаром запрацює. Використання теплового насосу дозволяє нам економити газ і використовувати у співвідношенні електроенергія+газ значно менше ресурсу. І в підсумку ми економимо і газ, і кошти. Єдиний мінус цієї технології – потрібна електроенергія, втім у разі потреби ми можемо її забезпечити альтернативними джерелами живлення (генераторами)», – пояснює Олександр Одинець.

Генератори у Львові закупили не лише для котелень, але й для інших комунальних закладів, щоб у критичний момент місто не було паралізованим. Водночас зараз йде робота над переведенням міських ТЕЦ на біопаливо.

«Цей процес не миттєвий, але ми активно працюємо для того, щоб певну частину теплових потужностей у Львові перевести на альтернативні види палива. Це буде значна частина, яка зможе забезпечити критичний мінімум для функціонування міста і життєзабезпечення людей. Думаю, що в цьому опалювальному сезоні воно у нас вже запрацює», – каже Олександр Одинець.

Загалом Львів повністю готовий до опалювального сезону і має план дій на випадок різних сценаріїв. Так, якщо у місті відімкнуть електроенергію на довший період, то зникне газопостачання. У такому випадку розгортатимуть пункти обігріву з металевими печами-буржуйками. Кількості таких пунктів у мерії не називають, втім переконують, що у разі чогось мешканці не замерзнуть. Долучаються до цього процесу й підприємства Львівщини, зокрема й «Львівгаз», який за узгодженням з управлінням освіти ЛМР забезпечив частину шкіл пічками-буржуйками для укриттів.

«Пункти обігріву у нас є, також є 14 шкіл, які мають пічне опалення. Ми маємо адмінбудівлі, у яких є котельні, упродовж двох днів їх можна переобладнати з газу на дрова. У школах є спортзали, які також можна використовувати, як пункти обігріву. Зараз наші комунальні підприємства виробляють буржуйки, щоб їх можна було використовувати в укриттях. Ми також проводили наради, щоб ОСББ, управляючі компанії закупляли буржуйки та встановлювали їх в укриттях», – розповіла заступниця мера Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Генератори, буржуйки і перевірка мереж

Мешканці також можуть і самостійно підготуватись до опалювального сезону. Перш за все, варто перевірити газові мережі та почистити/відремонтувати котел у себе вдома. Якщо ви думали над тим, що варто замінити газове обладнання – зараз найкращий час, щоб це зробити. Зважаючи на останні дії ворога, варто потурбуватися і про рідних, скласти план дій у випадку перебоїв з газо- та електропостачанням.

Окрім перевірки газових та інших мереж і обладнання варто на рівні ОСББ, управляючих компаній також:

провести утеплення будинків, зокрема засклення вікон на сходових клітках, утеплення підвалів і горищ;

сформувати запас матеріалів і продуктів;

утворити мініаварійні бригади;

сформувати запас солі і піску;

привести у належний стан укриття;

сформувати графіки почерговості користування електрикою для усіх квартир будинку (використовуватимуться за потреби);

зробити заготовку дров.

В одному з львівських житлових комплексів на вул. Жасминовій підготовку до суворої зими розпочали заздалегідь. Голова ОСББ Ігор Крук розповів ZAXID.NET про укриття в будинку, де для мешканців створили пункт обігріву та усі необхідні умови для життя.

«Ще у перші тижні війни наше ОСББ провело інтернет у всі підвали, організували приміщення, яке можна використовувати як укриття. Зробили там проводку, освітлення, розетки, замовили каремати і піддони, щоб зробити якісь меблі або ліжка, організували шведський стіл з кавою/чаєм/печивом. Ще раніше ми поставили акумулятори аварійного живлення на ліфти, а згодом і на шлагбауми», – розповідає Ігор Крук.

В укритті встановили електроплиту, обігрівач, чайник, а на випадок вимкнення світла купили генератор та запас палива. У випадку надзвичайної ситуації мешканці зможуть спуститись в укриття, приготувати там їжу, зігрітись та зарядити свої гаджети.

Зараз ОСББ замовило дрова та планує придбати буржуйку. Її встановлять надворі під накриттям, бо в середині будинку це зробити технічно неможливо. Отож у випадку повного блекауту та відсутності газу, мешканці будинків на вул. Жасминовій зможуть нагодувати свої сім’ї теплим обідом та зігрітись.

ОСББ облаштувало укриття, яке може слугувати пунктом обігріву у випадку відключення електропостачання та газу (фото Ігоря Крука)

Загалом підготовка до опалювального сезону має бути більш ґрунтовна та серйозна, ніж це було раніше. Оскільки майже 99% житлового сектору Львова опалюється за допомогою газу, то варто подумати про те, як зекономити цей ресурс та власні заощадження. Щоб мінімізувати ризики та зекономити гроші на опаленні, варто замовити технічне обслуговування газових приладів і мереж – ця послуга не займає багато часу, але може суттєво зекономити гроші та убезпечити житло. Раніше ми спільно з «Львівгазом» розповідали про те, чому варто скористатись технічним обслуговуванням газових приладів і мереж вдома перед стартом опалювального сезону, і як це зробити.

Нагадаємо, що ми розповідали про те, якими речами варто запастись вдома на випадок надзвичайної ситуації. А щоб довше зберігати тепло вдома, можна скористатись цими простими порадами.

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ZAXID.NET веде спецпроект спільно з «Львівгазом», що працює під брендом «Регіональної газової компанії». У розділі «Дім» ми розказуємо, як подбати про тепло в вашій оселі, витративши мінімум коштів.