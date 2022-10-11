Внаслідок ракетних ударів у Львівській області пошкоджені чотири електропідстанції «Укренерго», дві з них знищені повністю. Про це під час брифінгу у вівторок, 11 жовтня, повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

За словами Максима Козицького, 10 жовтня було влучання ракет «Х-101» та «Іскандер» у чотири станції «Укренерго» на Львівщині. Під час ракетної атаки 11 жовтня росіяни повторно влучили у дві електропідстанції і повністю їх знищили.

«Ці чотири електропідстанції відігравали дуже важливу роль і для забезпечення електроенергією Львівську область, і для експорту електроенергії за кордон. Живлення відновлено тільки завдяки доблесній роботі працівників обленерго та «Укренерго». Підстанцій як таких не залишилось, це все прямі з’єднання і подача відбувається у напруженому режимі. Внаслідок повторного удару ці нові електричні зв'язки були розірвані, 30% Львова залишилась без електроенергії. Ми надіємося, що знову вдасться відновити без роботи підстанцій обхідними шляхами постачання електроенергії, а з нею і водопостачання», – повідомив Козицький і закликав мешканців області економити електроенергію.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що для повноцінного відновлення роботи знищених електропідстанцій у місті необхідно декілька місяців.

«Важко сьогодні передбачати завтрашній день. Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб медичні заклади працювали, щоб можна було купити всі необхідні речі. Ми маємо тиждень-два, щоб підготуватись до опалювального сезону у нових реаліях», – сказав Садовий.

Він додав, що зараз на території електропідстанцій працюють служби.

Нагадаємо, 10 жовтня, Львівщину атакували 15 крилатими ракетами, 7 з них збили сили ППО, а решта влучила в об'єкти енергетичної інфраструктури. Через ракетну атаку понад 1000 населених пунктів Львівщини опинились без світла, у тому числі місто Львів. У місті та області подачу світла на ранок 11 жовтня відновили, однак внаслідок нової ракетної атаки 30% Львова знову знеструмлено. Внаслідок ракетного обстрілу постраждав 53-річний працівник електропідстанції, він отримав перелом зап'ястя.