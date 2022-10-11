Близько 12:00 в вівторок, 11 жовтня, у Львові пролунали кілька вибухів. За інформацією Львівської ОВА, росіяни завдали ракетного удару по двох об'єктах енергетичної інфраструктури. У Львові без електропостачання залишилось близько 30% міста, також є проблеми з водою. Попередньо відомо про одну травмовану людину, її госпіталізували.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 8:52. Близько 12:00 у Львові було чутно декілька потужних вибухів, в місті частково зникло світло.

«Попередньо: удар по об'єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Пізніше він уточнив, що зафіксовано три вибухи на двох об'єктах енергетики у Львівській області. Інформації про постраждалих наразі немає.

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи у місті і повідомив про проблеми з електроенергією.

«Внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста», – повідомив Садовий і попросив львів'ян зробити запас води, адже можливі перебої у водопостачанні.

За попередніми даними, уражені два об'єкти енергетичної інфраструктури – у північно-східній частині міста і у південному передмісті Львова.

За інформацією Садового, за попередніми даними внаслідок ракетного удару травмовано одну людину, її стан – середньої важкості.

Нагадаємо, у понеділок, 10 жовтня, Львівщину атакували 15 крилатими ракетами, 7 з них збили сили ППО, а решта влучила в об'єкти енергетичної інфраструктури. Через ракетну атаку понад 1000 населених пунктів Львівщини опинились без світла, у тому числі місто Львів.