Біометан – це екологічний газ, який синтезують з біологічних відходів

«Регіональна газова компанія», «Галс Агро» (виробник зернових, цукру та м’ясопродуктів) та нідерландська компанія STX підписали меморандум про співпрацю для продажу першого в Україні біометану до Європи через так звану віртуальну торгову точку. Це дозволить продавати газ, який фізично подаватиметься до газорозподільних мереж України, у Європу. Зараз готуються всі необхідні документи та виконуються процедури для перших транзакцій.

Розповідаємо, що таке біометан та як він може допомогти Україні повністю забезпечити себе власним газом.

Біометан – це екологічний газ, який синтезують із біогазу, що, у свою чергу, виробляється з відходів харчової промисловості й тваринництва, осаду стічних вод та органічної фракції побутових відходів. Його ще називають відновлюваним природним газом, оскільки він є повним аналогом природного газу за своїми характеристиками, відрізняється лише своїм походженням та є вуглецево нейтральним. Таким чином біометан можна використовувати для потреб населення та промисловості, адже він може змішуватися в газових мережах з природним газом без будь-яких змін в їхній роботі та обмежень.

Через російське вторгнення актуалізувався пошук альтернативи природному газу не лише в Україні, а й у всій Європі. Як розповідає керівник напрямку декарбонізації РГК, співголова Комітету з енергетики Європейської бізнес-асоціації (EBA) Ігор Гоцик, у ЄС до війни виробляли 3 млрд кубометрів біометану – це до 5% від загального споживання природного газу в Європі. І планують виробляти ще більше. Це, зокрема, є частиною Європейського зеленого курсу, що передбачає декарбонізацію та екологізацію економіки.

«З такими обсягами споживання важко говорити про те, що біометан може повністю замістити природний газ, проте Євросоюз поставив ціль збільшити його виробництво у 10 разів, а також поступово відмовлятися від природного газу на користь біометану та водню, який теж є "зеленим" газом, у найближчі 10-20 років», – пояснює він.

Керівник напрямку декарбонізації РГК, співголова Комітету з енергетики EBA Ігор Гоцик

Україна, як аграрна країна з найбільшою площею сільськогосподарських земель у Європі, має величезний потенціал у виробництві біометану. Зараз в Україні працюють 77 біогазових установок, які виробляють до 260 млн м3 біогазу на рік. Цей об’єм можна переробити на майже 150 млн м3 біометану. Досі ці проекти орієнтувалися переважно на виробництво електроенергії та продаж її за «зеленим» тарифом, проте через спричинену Росією енергетичну кризу пріоритети можуть змінитися.

РГК уже працює над підключенням до газової мережі двох біометанових заводів – Юзефо-миколаївської біогазової компанії у Вінницькій області та «Галс Агро» на Чернігівщині. Це будуть перші біометанові заводи в Україні. Останній, у свою чергу, продаватиме газ у Європу. Це буде віртуальний продаж: біометан споживатиме населення території поблизу заводу, оскільки при транспортуванні до Європи його молекули вивітряться, а натомість до Європи експортуватиметься природний газ.

«За таким алгоритмом працює увесь газовий ринок Європи. Український виробник зможе продати біометан у Європу за вищою ціною, ніж в Україні, а його покупець отримає так званий "зелений сертифікат", який підтверджуватиме, що він отримав газ "зеленого" походження. Виробництво, яке має такий сертифікат, може розраховувати на податкові пільги та здорожчання своєї продукції, адже вона буде "зеленою" і її можна буде відповідно маркувати. Також ця продукція буде більш цікава покупцям, бо тренд на декарбонізацію у світі неспинний, і попит на таку продукцію лише зростає», – пояснює Ігор Гоцик.

Для України виробництво біометану, у першу чергу, важливе для заміни імпортних енергоресурсів, на які зараз бракує в бюджеті коштів через війну. Крім того, це є частиною євроінтеграційного курсу, а також корисно для економіки, адже біометан – це продукт із доданою вартістю, і його експорт вигідніший за експорт сировини.

Перші біометанові заводи зараз запускаються в пілотному режимі, бо ще не все готово з точки зору нормативно-правових документів та законодавства. За оцінками експертів, загальний потенціал виробництва біометану в Україні становить 7,8 млрд м3, тобто 25% від споживання природного газу або 50% імпорту за довоєнними цифрами. Ігор Гоцик впевнений, що інтерес до біометанового ринку в Україні надалі лише зростатиме, а в наступному році за умови успішного запуску пілотних проектів до газових мереж можуть підключитися до 10 біометанових заводів.

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