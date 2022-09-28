Незабаром в Україні розпочнеться опалювальний сезон, який може стати складним випробуванням, адже країна перебуває в стані війни. Поки влада готує міські ТЕЦ і котельні та закуповує буржуйки, мешканці можуть самостійно підготувати свої оселі до зими. Щоб уникнути неприємних ситуацій, таких як отруєння чадним газом, варто подумати про стан газових труб та приладів в оселі. Вчасно проведене технічне обслуговування може продовжити термін експлуатації приладів, допомогти уникнути аварій та і навіть врятувати життя. Крім того, ліквідувавши витоки газу, що раніше падали в вашу кишені грошима, розмір суми в платіжці можна зменшити від 3-5%.

ZAXID.NET поспілкувався з керівником відділу технічного обслуговування АТ «Львівгаз» Богданом Кузем про те, коли і навіщо замовляти технічне обслуговування газових мереж і приладів.

Що входить у технічне обслуговування мереж та приладів і навіщо його робити?

Витоки газу на внутрішніх мережах є причиною більшості викликів аварійної служби «104». І така ситуація пов’язана саме з відсутністю вчасного технічного обслуговування. Наслідком невчасно виявленого витоку газу може бути отруєння, іноді навіть летальне. До того, налаштовані техніка зменшує споживання, а оптимізація витрат газу, цьогоріч неабияк важлива!

З початку 2019 року обслуговування мереж не входить у тариф за газопостачання. Чинне законодавство каже, що власник будинку сам відповідає за свої внутрішні газові мережі. А це означає, що мешканці мають дбати за належний стан як мереж в помешканні, так і усіх газових приладів. Тому важливо час від часу проводити огляд чи ремонт мереж і газових приладів. Здійснювати це може лише спеціалізована організація, бо самостійне втручання у роботу газових приладів може викликати вкрай небезпечні наслідки.

Майстри з технічного обслуговування постійно підвищують свою кваліфікацію

У Львові послугу технічного обслуговування можна замовити у АТ «Львівгаз», яка працює під брендом «Регіональної газової компанії», або у будь-якої іншої компанії, що має відповідну ліцензію. Як пояснив ZAXID.NET керівник відділу технічного обслуговування АТ «Львівгаз» Богдан Кузь, послуга ТО газових мереж складається з обстеження внутрішніх газопроводів щодо витоків газу, приладового контролю на щільність з’єднань, перевірку герметичності футлярів, змащування запірних пристроїв, усунення витоків на муфтових з’єднаннях.

«Провівши огляд газової мережі, працівники приступають до технічного обслуговування газових приладів. І цей процес вже значно складніший і включає перевірку на всі позиції та на спрацювання. Важливою є перевірка автоматики безпеки по тязі, бо у нас, на жаль, відбуваються випадки отруєння газом. І це трапляється через те, що, по-перше, не проводиться технічне обслуговування обладнання, а по-друге, відбувається порушення правил безпеки», – пояснює Богдан Кузь.

За словами Богдана Кузя, клієнт може замовити як повний пакет технічого обслуговування, так і окреме обслуговування лише мережі або, наприклад, тільки газового котла чи плити.

Коли саме проводити технічне обслуговування?

Фахівці радять замовляти послугу ТО газових мереж у помешканні принаймні раз на рік. Найкраще це робити перед початком опалювального сезону, адже саме в цей період газові мережі мають найбільше навантаження.

Що стосується приладів, наприклад, газових котлів, то їхнє обслуговування проводиться згідно з паспортом виробника. Якщо ви загубили документи на газові прилади і не знаєте, як часто варто замовляти на них технічне обслуговування, то можна уточнити це у працівників спеціалізованої організації.

Як замовити технічне обслуговування мережі і приладів у «Львівгазі»?

Щоб домовитись про таку послугу, варто зателефонувати у АТ «Львівгаз» за номерами 032 290 71 04 або 067 33 32 104. Працівники служби проведуть консультацію та порадять, який саме пакет обслуговування найкраще підійде у конкретному випадку. За словами Богдана Кузя, «Львівгаз» має 5 пакетів послуги технічного обслуговування, їхня вартість стартує від 300 грн.

Після того, як ви замовляєте послугу технічного обслуговування, «Львівгаз» укладає з вами договір та може приступати до робіт.

Варто пам'ятати, що вчасне технічне обслуговування газових приладів допоможе уникнути аварій та поломок під час опалювального сезону, а огляд мереж убезпечить квартиру від витоків газу та інших серйозних проблем.