Зменшення обсягів споживання газу сприятиме зменшенню плати за розподіл у наступному році

Невдовзі розпочнеться опалювальний сезон, а отже, витрати природного газу суттєво збільшаться. А от плата за його доставку залишиться незмінною до кінця року, як і тариф, що на Львівщині становить 2,028 грн з ПДВ. Тариф на новий 2023 рік має затвердити НКРЕКП. Компанія «Львівгаз», яка працює під брендом «Регіональної газової компанії» та відповідає за доставку газу на Львівщині, пояснює, від чого залежить цей тариф, як він може змінитися наступного року, чому платити за доставку газу потрібно незалежно від факту його споживання, а також як цю плату можна зменшити.

Як формується розмір плати за доставку газу

Комерційний директор АТ «Львівгаз» Олег Вінцюк каже, що розмір плати за доставку газу у 2023 році залежить від тарифу та замовленої споживачем потужності газу. Плата буде однаковою впродовж 12 місяців, що дозволить уникнути зайвого фінансового навантаження під час опалювального сезону, коли витрати на газ суттєво зростають.

Як формується тариф на доставку природного газу

Формуванням та затвердженням тарифу на доставку газу займається Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, – НКРЕКП. За словами Олега Вінцюка, для цього використовують багато різних показників, проте серед них можна виділити кілька основних: стан мереж – наскільки вони зношені й потребують капіталовкладень (робіт згідно з Інвестиційною програмою), їхнє обслуговування аварійними бригадами, які працюють 24/7, газ на виробничо-технологічні втрати та зарплата працівників.

«Газ на виробничо-технологічні втрати (ВТВ) – це різниця між тим газом, який надходить у газорозподільну мережу, та тим, який доходить до споживача. ВТВ виникають як під час транспортування (це нормативні втрати, до яких входить і використання газу для обслуговування мережі), так і через крадіжки газу, з якими ми активно боремося», – пояснює Олег Вінцюк.

Також у тариф закладено операційні витрати, амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції, матеріальні витрати, встановлення, заміна та ремонт лічильників, компенсація збитків за попередні періоди, коли тарифи не переглядалися. Проте ці показники значно менше впливають на кінцевий тариф.

Чому технічне обслуговування не входить в структуру тарифу

Технічне обслуговування є індивідуальною послугою, оскільки залежить від кількості, характеристик та стану газових приладів у конкретному будинку. Це ринкова послуга, і АТ «Львівгаз» є однією з компаній, що пропонує її.

Як зміниться тариф наступного року

«Поки що не можу сказати, чи зменшиться тариф, чи збільшиться, бо це залежить від НКРЕКП. Проте той, який є зараз, не є для нас рентабельним, оскільки реальна вартість газу на ВТВ на початку року була більша в рази за закладену в тариф, а комерційна ціна на газ після початку повномасштабної війни значно збільшилася», – зазначає Олег Вінцюк.

Вінцюк Олег, комерційний директор АТ Львівгаз

Чому «Львівгаз» стягує плату за доставку газу незалежно від факту споживання та як можна зменшити плату за доставку загалом

Це пояснюється наявністю постійних витрат на обслуговування газової мережі. Для споживачів, які не використовували газ, а також тих, хто користувався газом менш ніж 9 місяців, НКРЕКП запроваджено мінімальний платіж за доставку газу. Він розрахований на основі норм споживання газу та залежить від наявних у споживача газових приладів. Наприклад, споживачам, які мають лише газову плиту, мінімально потрібно заплатити за 39 м3 за рік.

«Мінімальні показники споживачі мають сплачувати, оскільки вони приєднані до газорозподільної мережі, тобто є клієнтами газорозподільної компанії. Це можна порівняти з тарифним планом на мобільному телефоні: ви його оплачуєте незалежно від того, який обсяг послуг використовуєте, щоб взагалі мати доступ до цих послуг», – говорить Олег Вінцюк.

Якщо газове обладнання не використовується взагалі і споживач не планує користуватися газом у найближчому майбутньому, то в такому випадку він може подати заяву про від’єднання від газових мереж. Зменшити витрати на доставку природного газу може зменшення обсягів його споживання, тобто енергозберігаючі заходи, як-от утеплення будинку чи використання альтернативних джерел опалення.