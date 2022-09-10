Це дозволить підприємствам теплокомуненерго не підвищувати тарифи на тепло для населення

Кабінет міністрів України продовжив термін дії положення про спеціальні обов'язки (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Уряд подовжив термін дії ПСО на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення», – написав Шмигаль.

Він додав, що Україна разом із Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати Росія. Тож рішення уряду дасть змогу забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні.

Як повідомлялося, наприкінці липня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, яким забороняється підвищення тарифів на тепло для населення шляхом залучення понад 125 млрд грн (від міжнародних партнерів) на покриття різниці тарифів. Мораторій буде діяти протягом воєнного стану і ще шість місяців після його закінчення.

8 червня уряд створив штаб, який готуватиметься до опалювального сезону. А у вересні Міністерство енергетики створило оперативний штаб із забезпечення моніторингу проходження енергетичними підприємствами осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.