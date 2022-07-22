Кабмін встановив ціни на газ до весни 2023 року

Кабінет міністрів України затвердив постанову, якою зафіксував ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на постанову від 19 липня 2022 р. №812.

Згідно з прийнятим Положенням, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» поставляє з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року природний газ за цінами:

для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню – 7420 грн з урахуванням ПДВ за 1000 м 3 газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню з урахуванням ПДВ за 1000 м газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування). бюджетним установам – 16390 грн з урахуванням ПДВ за 1000 м 3 газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

з урахуванням ПДВ за 1000 м газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування). для інших потреб – 38325,5 грн з урахуванням ПДВ за 1000 м3 газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).

Також згідно з рішенням, фіксовані обсяги природного газу визначаються Міністерством розвитку громад і територій у помісячній розбивці на період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року на рівні, що на 10% менше загальних фіксованих обсягів природного газу, які були передбачені відповідним виробникам теплової енергії умовами договору поставки природного газу на 2021-2024 роки.

До слова, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що «Нафтогаз» постачатиме газ виробникам тепла за фіксованою ціною, яка становить 7,40 гривні за кубометр. Вона діятиме до 31 травня 2023 року. Він пояснив, що це дозволить не змінювати тарифи на тепло і гарячу воду для українців.