Верховна Рада ухвалила закон щодо відтермінування обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії. За відповідний документ на засіданні в п’ятницю, 8 липня, проголосували 286 народних депутатів.

Законом відтерміновується дата запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії з 1 травня 2022 року до 1 травня, що настає за датою припинення або скасування воєнного стану.

Як зазначено у пояснювальній записці до документа, 2 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким з 1 травня 2022 року облік та приймання-передача природного газу мав здійснюватися не у метрах кубічних, а в кіловат-годинах, у відповідності до усталеної європейської практики. Але наразі, у зв'язку з повномасштабною російською військовою агресією запровадити повноцінний облік та приймання-передачу природного газу в одиницях енергії здійснити практично неможливо, тому застосування цієї норми доцільно перенести, йдеться у документі.

Підрахунок обсягів газу в енергетичних одиницях використовується майже в усьому світі. При підрахунку газу в кубометрах не враховується калорійність палива, через що в деяких регіонах на ті самі цілі може знадобитися різний обсяг. Таким чином, після переходу на енергоодиниці платити доведеться лише за кількість спожитої енергії, а не за обсяг газу.