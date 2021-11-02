Підрахунок обсягів газу в енергоодиницях використовується майже в усьому світі

Депутати Верховної Ради України на позачерговому засіданні у вівторок, 2 листопада, у другому читанні підтримали зміну системи обліку газу в Україні з об'ємних одиниць на енергетичні.

Відповідний законопроект №2553 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» підтримали 250 депутатів.

Документ передбачає, що розрахунки на ринку природного газу під час приймання-передачі до/з газотранспортної або газорозподільної системи, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу, надання послуг з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу або послуг установки LNG будуть здійснюватися за обсягом природного газу в одиницях енергії – кіловат-годинах (кВт-год.). Крім того, у платіжках за послуги постачання тепла інформація про спожитий споживачем обсяг послуги буде надаватись у кіловат-годинах.

Норми про облік газу в енергетичних одиницях почнуть працювати з 1 травня 2022 року.

Що дає зміна системи обліку газу?

Передусім законопроект № 2553 дозволить виконати зобов’язання України за договором про заснування Енергетичного співтовариства та за Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як йдеться в матеріалі газети «День», окрім глобальних перспектив розвитку ринку газу реформа даватиме переваги для вітчизняних споживачів. Зокрема, перехід на енергоодиниці має раз і назавжди поставити крапку навколо суперечок про недостатню якість газу. Адже облік у кВт-год, на відміну від обліку в кубометрах, враховує теплотворність газу. Тобто споживач знатиме, яку саме кількість тепла отримає з одного кубометра газу, і сплатить саме за неї, а не формальний кубометр.

Тепер люди вестимуть облік газу та електрики однаково – у кВт-год. Це дозволить одразу порівнювати вартість обох енергоресурсів і за можливості – користуватися вигіднішим у приготуванні їжі, підігріві води чи опаленні.

Також перехід із кубометрів на кВт-год мав би розв'язати проблему так званих «морозних» газових коефіцієнтів. Споживачі більше не мають платити за них двічі, – постачальнику та облгазу, а лише оплачувати кВт⋅год своєму постачальнику на законних підставах.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та Андрій Герус зазначив, що підрахунок обсягів газу в енергоодиницях використовується майже в усьому світі.

«При підрахунку в кубометрах не враховується калорійність палива, через що в деяких регіонах на ті самі цілі може знадобитися різний обсяг. Після переходу на енергоодиниці платити доведеться лише за кількість спожитої енергії, а не за обсяг газу», – написав він у Telegram.