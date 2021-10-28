У період пандемії краще уникати місць скупчення людей. А такими місцями зазвичай є комунальні установи, де щомісяця накопичуються черги охочих вчасно подати показники лічильників.

ZAXID.NET зібрав усі актуальні способи, як подати показники лічильників за воду, світло та газ онлайн й уникнути кількагодинних черг.

Холодна вода

Подати показники лічильника за воду у Львові можна у кілька способів:

1. У особистому кабінеті на Порталі споживачів комунальних послуг. Якщо ви ще не зареєстровані на цьому міському порталі, перейдіть за посиланням, виберіть реєстрацію, вкажіть особовий рахунок, вказаний на квитанціях для сплати комунальних послуг, та суму останньої сплати;

2. Чат-ботом у Viber.

3. Чат-ботом у Тelegram.

4. У додатку «Львівводоканалу», який можуть завантажити користувачі IOS та Android.

5. Телефоном у кол-центр: (032) 240 01 00, (067) 310 09 49.

6. За допомогою SMS у форматі «номер особового рахунку: номер лічильника – кінцевий показник». Для кожного району є свій номер телефону:

Галицький район − (067) 310 63 81;

Франківський район − (067) 310 61 69;

Личаківський район − (067) 310−64−85;

Сихівський район − (067) 310 59 51;

Залізничний район − (067) 310 60 56;

Шевченківський район − (067) 310 60 28;

позаміські − (067) 310 59 52.

7. Електронною поштою. Лист потрібно надсилати за таким взірцем: номер особового рахунку, адреса, номер лічильника − кінцевий показник. Електронні адреси для кожного з районів:

Галицький район – gal_r@lvk.lviv.ua;

Франківський район – fra_r@lvk.lviv.ua;

Личаківський район – lych_r@lvk.lviv.ua;

Сихівський район – sih_r@lvk.lviv.ua;

Залізничний район – zal_r@lvk.lviv.ua;

Шевченківський район – she_r@lvk.lviv.ua;

позаміські споживачі – pozam_r@lvk.lviv.ua.

Подавати показники лічильників «Львівводоканалу» необхідно з 10 числа до передостаннього робочого дня кожного місяця.

Гаряча вода

1. У особистому кабінеті на Порталі споживачів комунальних послуг.

2. У особистому кабінеті «Львівтеплоенерго». У вкладці «Керування рахунками» вибрати «Додати», ввести туди код для активації IPC із платіжки, потім вибрати кнопку «Подати показники» і ввести їх значення.

3. Для споживачів «Залізничтеплоенерго» за номерами телефонів:

Шевченківський район – (032) 291 15 85;

Залізничний район – (032) 267 54 80;

Франківський район – (032) 292 22 80.

4. Чат-боти у Viber і Telegram.

5. Також подати показники лічильника гарячої води можна у «Львівводоканал», який передасть їх у «Львівтеплоенерго» або «Залізничтеплоенерго».

Газ

Подавати показники лічильника необхідно кожного місяця з 1 до 5 числа. Показники потрібно подавати станом на 1 число нового місяця.

1. В Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Інструкцію про те, як працювати в кабінеті, можна переглянути у розділі «Як зареєструватися».

2. За допомогою мобільного додатку 104Mobile. Завантажити тестову версію 104 Mobile на мобільний можна в Google Play App Store.

3. Чат-боти 7104ua у месенджері Viber та Telegram. Чат-боти можна активувати, ввівши дані особового рахунку, останню оплату за газ або номер лічильника. Щоб передати показник – дійте за підказками в головному меню. У чат-ботах можна зареєструвати декілька особових рахунків, передавати показники з фото лічильника. Якщо ви внесли помилкові показники, їх можна скоригувати, надіславши фото.

4. За допомогою SMS на короткий номер 7104. У повідомленні необхідно вказати номер рахунку та показники лічильника у форматі: ХХХХХХХХХХ YYYYY, де ХХХХХХХХХХ – 10 цифр особового рахунку, YYYYY – показники. Між даними особового рахунку і показниками необхідно поставити пробіл.

5. За номерами контакт-центру: (032) 29-07-104, (067) 21-77-104. Оператор голосового меню скерує ваші дії.

Світло

Показники лічильника електроенергії необхідно подавати щомісяця у період за два календарні дні до кінця місяця та до третього календарного дня наступного місяця. Подати показники лічильника дистанційно можна у кілька способів:

1. Через веб-чат на сайті «Львівобленерго». На стартовій сторінці сайту необхідно ввести особовий рахунок та обрати пункт «Подати показник лічильника».

2. Електронною поштою: pokaz@loe.lviv.ua. У листі потрібно вказати два значення у форматі «Код{пробіл}Показник». Код – це десятизначний код абонента, вказаний на платіжці.

3. В онлайн-сервісі «Персональний кабінет». Після авторизації потрібно натиснути кнопку «Детальніше» та перейти на загальну сторінку споживача, де перша закладка з лівого краю – «Внести показник».

4. За номером (032) 295 85 13, де ваші дії скерує оператор голосового меню.

5. За допомогою SMS-повідомленням на номер 5068. У SMS-повідомленні необхідно вказати два значення у форматі «Код{пробіл}Показник».

6. Зателефонувати на номер 5068 (дзвінок платний) й користуватись підказками голосового меню.

7. Через cервіси подачі показників у Viber та Telegram.