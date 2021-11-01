Більшість газопостачальних компаній, котрі працюють із побутовими споживачами, оприлюднили ціни на газ на листопад. Цього місяця вартість палива для тих, хто користується місячними тарифами, становитиме від 7,97 грн до 38,35 грн за 1 м3, залежно від постачальника.

З жовтня майже весь сегмент постачальників газу для населення почав працювати у складі групи НАК «Нафтогаз України» і ціни на газ у низки постачальників знизилися як у річних тарифах, так у в місячних. Водночас декілька постачальників газу підвищили свої місячні тарифи. При цьому не всі постачальники газу оприлюднили свої тарифи на листопад.

Ціни на листопад у компаній на місячні пропозиції (для перегляду вимкніть AdBlock):

Додамо, що місячні тарифи пропонують споживачам лише півтора десятка компаній із майже 70, що працюють на ринку. Решта перевели своїх абонентів на базові річні тарифи з фіксованою вартістю до кінця квітня наступного року або ж пропонують спеціальні сезонні тарифи на 3-7 місяців. Таким чином працює з клієнтами найбільший постачальник газу НАК «Нафтогаз України», річний тариф якого становить 7,96 грн. Інші річні газові пропозиції різних постачальників можна переглянути за посиланням.

До кінця року НКРЕКП має встановити вартість доставки газу для різних операторів газорозподільчих систем. Очікується, що вони підвищаться.