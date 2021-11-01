Виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 1 листопада збільшив тариф на теплопостачання для бюджетних установ та комерційних підприємств. Водночас тариф для населення залишився незмінним.

Як повідомив під час засідання виконкому директор департаменту ЖКГ Львівської міськради Олександр Одинець, тариф для населення залишиться незмінним. Натомість зростає тариф для бюджетних установ та інших комерційних підприємств. Це пов’язано з ростом вартості на газ, що є основною складовою тарифів на теплопостачання.

Так, для ЛКП «Львівтеплоенерго» тариф на теплопостачання на опалювальний сезон 2021-2022 будуть такими:

населення - 1402,78 грн/Гкал

бюджетні установи - 2445,06 грн/Гкал

інші споживачі - 2808,51 грн/Гкал

релігійні організації - 2366,27 грн/Гкал

Для ЛКП «Залізничтеплоенерго» встановили такі тарифи:

населення 1420,32 грн/Гкал

бюджетні установи 2537,97 грн/Гкал

інші споживачі 3565,73 грн/Гкал

релігійні організації 2537,94 грн/Гкал

Нагадаємо, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК «Нафтогаз» та очільники українських міст домовилися про непідвищення тарифів для населення до кінця опалювального сезону. Своєю чергою уряд обіцяв місцевим громадам допомогти із компенсацією вартості теплопостачання.