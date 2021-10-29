Новий тариф діятиме від початку нинішнього опалювального сезону

Виконавчий комітет Рівненської міської ради на позачерговому засіданні зменшив на 30% тариф на опалення для населення. Замість 2725 грн за 1 Гкал мешканці міста платитимуть 1913 грн. Таким чином виконком скасував своє рішення про суттєве підняття тарифів, прийняте 12 жовтня, але при цьому не повернув тарифи, що діяли впродовж опалювального сезону 2020-2021 років, а встановив трішки вищі.

Про можливість скасування тарифів у перший день опалювального сезону заявляв мер Рівного Олександр Третяк. Тоді він казав, що економічно обгрунтованим тарифом є 2725 грн, який і затвердили у жовтні для того, аби почати опалювальний сезон. Після того міський голова та міські депутати досягнули домовленості про повернення попередніх тарифів.

Відтак під час засідання 29 жовтня члени виконкому Рівненської міськради внесли зміни до свого рішення від 12 жовтня «Про встановлення тарифів ТОВ "Рівнетеплоенерго"», затвердивши нові тарифи на тепло для населення на рівні 1913 грн. Саме такий тариф наприкінці листопада 2020-го був затверджений постановою НКРЕП, але так і не був застосований. У пояснювальній записці до рішення виконкому вказано, що тариф у 1913 грн нині не є економічно обґрунтованим. Зазначимо, що минулого опалювального сезону у Рівному діяли тарифи у 1795 грн/Гкал, відтак у підсумку виходить, що на цей сезон тарифи (порівняно із минулим роком) зросли на 6,6%.

Під час засідання виконкому міський голова Олександр Третяк кілька разів заявив, що чекає від уряду механізму компенсації різниці, а також гарантій від Рівненської облдержадміністрації про перегляд програм капітальних видатків. «Наш уряд зовсім не підготувався до цього опалювального сезону, тому виникла ця ситуація, і тепер усю відповідальність покладають на місцеві ради. Якщо міський бюджет самостійно компенсуватиме різницю між затвердженим і економічно обгрунтованим тарифом, ми проїмо його. Це повернення до соціалізму і централізованого управління міським бюджетом», – заявив на засіданні виконкому Олекандр Третяк.

Він кілька разів наголосив на тому, що таке рішення призведе до згортання бюджету розвитку міста та до повернення системи централізації. Натомість голова облдержадміністрації Віталій Коваль, який 12 жовтня наполягав на затвердженні тарифу для населення у розмірі 1913 грн за 1 Гкал, тепер привітав таке рішення виконкому.

Зазначимо, Рівне — не єдине місто, яке цього опалювального сезону вирішило скасувати попереднє рішення про підвищення тарифів. У Чернівцях також на позачерговому засіданні виконкому підтримали рішення про зниження тарифів на тепло до минулорічної ціни у 1204,62 грн за Гкал.