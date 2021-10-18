Міський голова каже, що уряд перекладає усю відповідальність на місцеву владу

Міський голова Рівного Олександр Третяк 18 жовтня, у день початку у місті опалювального сезону, заявив про можливість скасування рішення міськвиконкому про підвищення тарифів на тепло. Це питання винесуть на розгляд найближчої сесії. Згідно з оприлюдненим проектом рішення, тарифи мають повернути до попереднього рівня.

На своєму Facebook мер Рівного Олександр Третяк 18 жовтня заявив про те, що виконком 12 жовтня затвердив для населення економічно обґрунтований тариф 2.7 тис.грн/Гкал, аби можна було розпочати процес подачі тепла. Однак досягнуто домовленості з секретарем міськради Віктором Шакирзяном та депутатами п'яти фракцій про скасування на найближчій сесії рішення виконкому про підвищення тарифів і повернення їх до попереднього рівня.

«Запропонований урядом Меморандум пропонує зберегти економічно необґрунтовані тарифи, а різницю вартості тарифу на опалення повністю перекласти на місцеві бюджети… Ми готові… компенсувати різницю, але залишити місто без перспектив не те, щоб розвитку, але нормальної життєдіяльності, ми не маємо права», — зазначає міський голова.

Він наголошує, що у разі, якщо міський бюджет буде компенсувати теплопостачальним організаціям різницю між затвердженим тарифом та економічно прийнятним никне бюджет розвитку міста. Міський голова припускає, що у такому разі у наступні роки в громаді буде недофінансування освіти і медицини, скорочення програми муніципального розвитку та зупинення програми громадського бюджету.

«Без цих коштів ми не зможемо реалізовувати інфраструктурні об’єкти, покращувати благоустрій, здійснювати заміну мереж, капітальні ремонти. Фактично посилиться залежність від Києва», — прогнозує Олександр Третяк.

Нагадаємо, виконком Рівненської міськради 12 жовтня у півтора рази підвищив тариф на опалення для населення. Секретар міськради Віктор Шакирзян наполегливо переконував членів виконкому проголосувати за це питання, адже з діючими тарифами теплопостачальні підприємства не могли розпочати у місті опалювальний сезон.