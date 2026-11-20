Два українські танки заходять у Вільхуватку центральною дорогою

Українські військовослужбовці провели секретну операцію зі звільнення 14 населених пунктів та майже 200 км² території на Харківщині. Операція «Ведмежий капкан» на півночі Харківської області зірвала плани росіян оточити Сили оборони та захопити 500 км², повідомив у пʼятницю, 20 листопада, 475-й окремий штурмовий полк CODE 9.2.

Головним завданням контрнаступальних дій ЗСУ було зрізати виступ, який росіяни сформували влітку в районі селища Вільхуватка на Харківщині. За даними військових, росіяни не просто хотіли просунутися на фронті, а оточити велике угруповання українських військ та захопити майже 500 км² Харківської області.

За планом окупантів, два російські ударні угруповання, одночасно рухаючись зі сходу (через Вільхуватку) та із заходу (через Вовчанськ та Білий Колодязь), мали замкнути кільце навколо українських військових у районі селища Приколотне. Попри те, що на початку вересня російське міністерство оборони регулярно звітувало про нібито оточення ЗСУ, вже 16 жовтня начальник Генштабу Росії Валєрій Гєрасімов доповів Владіміру Путіну про завершення операції «Мєдвєжий угол».

Телеканал ВВС із посиланням на джерела у командному складі Сил оборони повідомив, що ситуація розвивалася за несприятливим для ЗСУ сценарієм, і могла стати «близькою до критичної». За даними співрозмовників телеканалу, попри те, що росіяни не контролювали всієї території, про захоплення якої заявляли, вони кинули значні сили для перерізання української логістики.

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Щоб не допустити оточення на Харківщині, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий на початку вересня розпорядився перекинути на складну ділянку додаткові сили, серед яких – 120-й окремий розвідувальний полк і 475-й окремий штурмовий полк CODE 9.2. 475-й ОШП визначили головною ударною силою операції.

Як пройшла операція «Ведмежий капкан»

Основним завданням українських військових було не допустити оточення та розбити правий фланг росіян. Операцію назвали «Ведмежий капкан». За даними ВВС, її готували в умовах інформаційної тиші та суворої секретності.

Під час «Ведмежого капкану» українські бійці здійснили низку маневрів із використанням броньованої техніки та зайшли у фланг росіян. Зокрема, військові 475-го ОШП заїхали на двох танках центральною дорогою до села Вільхуватка та почали вести вогонь прямою наводкою, знищивши кілька укриттів російської армії.

«Ми потрапили в будинок, де було дев’ять окупантів, і за підтвердженою інформацією вони були всі двохсоті», – розповів один з танкістів.

Після атаки російське командування вирішило, що саме Вільхуватка є напрямком головного удару ЗСУ та почало стягувати туди резерви. Після прибуття російського командування у селище, Сили оборони завдали по ньому масованого удару. Для атаки українські бійці застосували 18 БПЛА Fire Point.

Після знищення резервів противника, українські війська розпочали одночасні наступальні дії з півночі та півдня. За три тижні Сили оборони змогли оточити російський виступ та заблокували росіянам можливість перекидати підкріплення з Росії. Для цього українські військові мінували всі логістичні шляхи на глибину до 30 км. Мінування відбувалося на території Росії за допомогою БпЛА. Оскільки на російській території не працює супутниковий звʼязок Starlink, ЗСУ організували mesh-мережу за допомогою ретрансляторів.

«І в цей же час штурмові групи зробили прокол зліва і прокол справа: перший штурмовий батальйон пішов зліва і розвідбат справа, і зробили так зване охоплення. Це і був «Ведмежий капкан», – розповіли військові.

Зазначається, що танки та важкі бронемашини Bradley використовували не тільки для атаки на Вільхуватку, але і для зачистки флангів. Розмінування для висування техніки здійснювали за допомогою кількох важких бомберів VAMPIRE. Також працювали дрони-перехоплювачі, які збивали безпілотники росіян.

«Також з нового був тут вже залучений Stargate — це евакодрон, який вже на сьогоднішній момент евакуював велику кількість особового складу нашого і суміжників», – розповіли бійці.

За підсумками основного етапу української операції вдалося зірвати план російської армії щодо оточення на Харківщині. За даними Сил оборони, втрати росіян в результаті операції склали близько 911 військових та майже 400 одиниць техніки.

В результаті Сили оборони звільнили майже 200 км² території, а також 14 населених пунктів навколо Вільхуватки.

У коментарі ВВС командир 475-го штурмового полку підполковник Олександр «Флінт» Настенко повідомив, що операція досі триває. Українські бійці продовжують зачистку окремих населених пунктів біля українсько-російського кордону.

«Загрози, що щось піде не так, практично відсутні. Наш полк разом із суміжними підрозділами під командуванням Угруповання об’єднаних сил зламали плани противника і відновили втрачені позиції», – сказав він.

За словами Настенка, для планування та виконання операції військові залучили центр мультидоменних операцій «Фаланга». Під час «Ведмежого капкану» його фахівці отримали то проаналізували великий обсяг інформації про логістику та рух російських підрозділів на Харківщині та в Бєлгородській області.