Українські військові звільнили 26 населених пунктів

З січня 2026 року у межах наступальної операції українські військові на Олександрівському напрямку звільнили 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий у доповіді Володимиру Зеленському та Командування Десантно-штурмових військ.

Зазначається, що загалом від початку року Сили оборони звільнили 745 км² території та 26 населених пунктів, з яких 12 – у Дніпропетровській, 10 – у Донецькій та 4 – у Запорізькій області. Йдеться про такі населені пункти: Толстой, Новохатське, Грушівське, Зірка, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Цегельне, Привілля, Злагода, Красногірське, Привільне, Новогригорівка, Степове, Калинівське, Березове, Новомиколаївка, Воскресенка, Олександроград, Ялта, Рибне, Маліївка, Січневе, Тернове, Новогеоргіївка, Запорізьке.

За словами Михайла Драпатого, наступальна операція відбувалася у два етапи: з січня по травень та з травня по серпень і триває дотепер. Також Головнокомандувач ЗСУ доповів про завдані росіянам втрати. У межах операції на Олександрівському напрямку українські військові ліквідували щонайменше 9 550 окупантів, ще понад 6 600 – поранили.

«Кожен етап операції був спланований до найменших деталей. Злагоджена робота штабів, розвідки, підрозділів об’єднаної вогневої підтримки та штурмових груп дозволила зберегти ініціативу, нав'язати противнику власний темп бою й успішно виконати поставлені бойові завдання», – зазначив командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол.

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Нагадаємо, 4 серпня Володимир Зеленський повідомляв, що у липні Сили оборони лише за допомогою дронів ліквідували або поранили понад 30 тис. російських військових. Президент зазначив, що кожен випадок ураження зафіксований на відео.