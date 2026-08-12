10 учасників наркосиндикату отримали підозри

СБУ викрила міжнародний наркосиндикат, який діяв на території України, та вилучила найбільшу з початку повномасштабної війни партію кокаїну. Вартість партії склала близько 70 млн грн, повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 12 серпня.

Спецпризначенці провели операції на території Львівської, Київської та Дніпропетровської областей, одночасно затримавши 10 учасників наркосиндикату. Затримані здійснювали збут ввезених з-за кордону гуртових партій важких наркотиків – зокрема, кокаїну, екстазі та інших психотропів.

«Загальна вартість вилученого – близько 70 млн грн. Щомісячний “дохід” від нелегального бізнесу становив 15–20 млн грн», – повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, координував наркоугруповання мешканець Києва. Він шукав працівників на спеціалізованих форумах, які за гроші збували наркотики в різних регіонах України.

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Під час перших обшуків у фігурантів справи вилучили 2 кг кокаїну та інші наркотики. Згодом правоохоронці виявили у сховках зловмисників ще понад 8 кг кокаїну та інших психотропів.

10 учасникам наркоугруповання повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання та збут наркотиків). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі фігуранти перебувають під вартою.

Також правоохоронці встановили причетність до наркоугруповання трьох українців, які перебувають в Іспанії. Наразі вирішується питання щодо їхньої екстрадиції.