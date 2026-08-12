Касетні боєприпаси під час вибуху розлітаються на велику відстань

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) закликала Конгрес США заблокувати дозвіл Туреччині на передачу Україні американських боєприпасів. Ідеться про десятки тисяч ракет, снарядів та артилерійських боєприпасів із касетними боєприпасами, які містять понад 10 млн вибухових суббоєприпасів. Про це повідомили на сайті організації 11 серпня.

У заяві йдеться, що ці боєприпаси частково вироблялися в Туреччині за ліцензіями США, виданими у 1987 році. Основну частину запропонованої угоди становлять артилерійські снаряди, які США зняли з озброєння у 1994 році. Тоді ж американські військові вивели зі служби гаубиці, призначені для їх використання.

«Скидання застарілих касетних боєприпасів у зону конфлікту створює гуманітарну відповідальність для цивільного населення, яку можна трагічно передбачити. Вплив на цивільне населення цих більш ніж 30-річних неточних та ненадійних боєприпасів спонукав 112 країн заборонити цю зброю, приєднавшись до міжнародної Конвенції про касетні боєприпаси», – сказала заступниця директора HRW у Вашингтоні Ніколь Віддерсхайм.

Угода між Туреччиною та Україною вартістю понад 280 млн доларів передбачає передачу 12 багатоствольних пускових установок M270, 70 балістичних ракет M39 ATACMS, 2524 ракет M26 та 47 тис. артилерійських снарядів M509A1 калібру 203 мм.

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У листі до Конгресу від 6 серпня 2026 року високопосадовець Державного департаменту США зазначив, що «Уряд Сполучених Штатів готовий дозволити цю передачу…». За його словами, Україна хоче купити ці системи для «посилення своїх наступальних та оборонних можливостей вогневої підтримки, оскільки вона протистоїть російському вторгненню».

Касетні боєприпаси містять десятки менших бомб, які розлітаються під час вибуху та можуть уражати площу, у п’ять разів більшу, ніж звичайні боєприпаси. Частина з них не детонує одразу, через що такі боєприпаси можуть становити небезпеку для людей ще багато років.

США передавали Україні таке озброєння за президентства Джо Байдена. Українська сторона використовувала ці снаряди для прориву оборони ворога з метою деокупації територій. Водночас Росія застосовувала касетні снаряди проти цивільних українців.