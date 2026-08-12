Ігорю Семківу призначили рік іспитового терміну

Івано-Франківський міський суд визнав директора ТзОВ «Грей Плюс» Ігоря Семківа винним у легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом, і призначив йому 1 рік іспитового строку.

Як йдеться у вироку від 5 серпня, у травні 2023 року обвинувачений уклав договір безвідсоткової позики, на виконання якого передав знайомому 173,5 тис. доларів (6,5 млн грн у гривневому еквіваленті), а в березні 2024 року написав та нотаріально засвідчив заяву про те, що учасник угоди виконав свої зобов’язання у повному обсязі та він не має до нього претензій.

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Під час судового засідання Ігор Семків уклав з прокурором угоду про визнання вини. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого і те, що він перерахував на ЗСУ 10 тис. грн.

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Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Лазарів визнав Ігоря Семківа винним у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, і призначив йому 4 роки ув’язнення з позбавленням права 2 роки обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків. Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік іспитового строку. На вирок можуть подати апеляцію.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, Ігор Семків очолює компанію «Грей Плюс» з березня 2023 року. Фірма зареєстрована у Яремчі та належить бізнесменці з Коломиї Ользі Труш. До групи підприємиці входять компанії, що працюють в сфері будівництва, надання в оренду нерухомості, харчовій промисловості та торгівлі. Активи групи: «Грей Плюс», «Базиспродукт», «Виробничо-комерційна фірма “Тріумф”», «Амідойл», «Приватна Фірма “Бос ЛТД”».

Зазначимо, безвідсоткова позика часто використовується у тіньових схемах як інструмент відмивання грошей. Вона формально не генерує відсоткового доходу, але дозволяє переміщувати великі суми між пов'язаними людьми та компаніями, створюючи видимість легального походження готівки чи легалізуючи надходження з незрозумілих джерел.