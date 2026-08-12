Колишньому т.в.о. командира військової частини оголосили підозру

На Львівщині повідомили про підозру військовому, який тимчасово виконував обов’язки командира однієї з військових частин та безпідставно виплатив понад 16 млн грн бойових. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Як вказано у повідомленні, військовий був відповідальним за організацію служби у військовій частині, облік особового складу та мав володіти інформацією про те, хто з військовослужбовців безпосередньо залучався до бойових дій і виконання бойових завдань.

У лютому–березні 2024 року він підписав накази про виплату підвищеної додаткової винагороди у розмірі 100 тис. грн на місяць, до яких були включені військовослужбовці, які, за даними слідства, не брали безпосередньої участі у бойових діях, не виконували бойових завдань, що давали право на такі виплати.

Підписані командиром накази передали до фінансово-економічної служби військової частини. На їх підставі військовослужбовцям було нараховано та виплачено підвищену додаткову винагороду.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Загалом, за розрахунками слідства, військовим незаконно виплачено 16 млн 81 тис. грн.

За версією слідства, тимчасовий виконувач обов’язків командира, маючи доступ до інформації про особовий склад та його фактичне залучення до виконання бойових завдань, належним чином не перевірив наявність підстав для нарахування підвищених виплат та підписав відповідні накази.

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України – недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. У поліції уточнили, що колишньому т.в.о. командира військової частини 34 роки.