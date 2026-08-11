Один з дронів, які виявили неподалік від газового проєкту Румунії у Чорному морі

У вівторок, 11 серпня, румунські військові знищили два дрони типу «Гербера» поблизу морського газового проєкту Neptun Deep у Чорному морі. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце.

Безпілотники помітив екіпаж одного з кораблів в ексклюзивній економічній зоні Румунії у Чорному морі. Там, за понад 160 км від румунського міста Констанца, розташований газовий проєкт Neptun Deep. Після повідомлення корабля на місце виявлення дронів прибули румунські військові.

Виконувач обовʼязків міністра оборони повідомив, що Румунія звʼязалася з українською стороною з приводу інциденту. У Міноборони України підтвердили румунським колегам, що ці дрони не належать Силам оборони. Втім, яка країна могла запустити дрони у Чорне море, Міноборони Румунії не уточнило.

«Для безпеки руху морем та виконаних робіт навколо платформи було прийнято рішення знищити те, що контролюється шляхом вибуху», – йдеться у повідомленні.

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Посадовець опублікував відео, на якому видно підрив безпілотника, що дрейфує у морі. За словами Раду Міруце, військові знищили два дрони типу «Гербера».

Зазначимо, дрони типу «Гербера» є безпілотниками російського виробництва. Їх активно застосовують росіяни для розвідки чи розосередження ППО.

Нагадаємо, 8 серпня у Болгарії неподалік від кордону з Румунією на соняшникове поле впав та вибухнув невідомий безпілотник. Місце вибуху розташоване за кілометр від компресорної станції Болгарії Трансбалканського газопроводу та за 200 м від компресорної станції Румунії. За даними Міноборони Болгарії, виявлені уламки, ймовірно, належать українському БпЛА. У пресслужбі МЗС України повідомили, що співпрацюють з Болгарією щодо зʼясування обставин інциденту.