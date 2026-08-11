Після вибухів у Варковичах виникла пожежа на місцевому підприємстві

У вівторок, 11 серпня, у селі Варковичі Дубенського району пролунали два вибухи, після чого на підприємстві з виробництва пінопласту виникла пожежа. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Про це повідомила пресслужба ДСНС Рівненщини.

Інформація про перший вибух з’явилася у соцмережах близько 12:30, про другий – о 13:08. На той момент повітряної тривоги в регіоні не оголошували. Також місцеві жителі опублікували відео, на якому видно стовп диму.

На фейсбук-сторінці Варковицької сільської ради повідомили, що пожежа виникла на підприємстві ТОВ ПІІ «Ізотерм-С», яке виробляє пінопласт і матеріали для утеплення під торговою маркою «Століт».

Мешканців громади закликати зберігати спокій та дотримувати правил безпеки. Зокрема зачинити вікна, щоб уникнути потрапляння диму та шкідливих речовин до приміщення. Також закликали не залишати дітей без нагляду під час надзвичайної ситуації.

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За даними ДСНС, на місці працюють підрозділи рятувальників та інші екстрені служби. До ліквідації пожежі залучили 10 спецавтомобілів.

Наразі рятувальники встановлюють причину займання, площу пожежі та інформацію про можливих постраждалих.