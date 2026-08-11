У Києві на хабарі затримали офіцерку Генштабу ЗСУ

У Києві затримали офіцерку Генерального штабу Збройних сил України під час одержання 14 тис. доларів хабаря. За гроші військова посадовиця обіцяла допомогти бійцям встановити фіктивну інвалідність. Про це у вівторок, 11 серпня, повідомили в Офісі генпрокурора та ДБР.

Затримана – офіцерка відділу логістики однієї з військових частин, підпорядкованих Генштабу ЗСУ. Раніше вона працювала в Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» й зберегла необхідні звʼязки, які використала у схемі оформлення фіктивної інвалідності.

За даними правоохоронців, офіцерка обіцяла домовитися з медиками військового госпіталю щодо підробки медичних довідок для встановлення III групи інвалідності. За свої послуги вона вимагала від 7 до 20 тис. доларів хабаря. Військових, які не мали проблем зі здоровʼям, госпіталізовували до медзакладу, після чого ті отримували довідки про захворювання, на підставі яких можна було оформити інвалідність, а також державні виплати.

Посадовицю затримали у четвер, 6 серпня, одразу після одержання 14 тис. доларів хабаря від одного з клієнтів. Їй оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підозрюваній загрожує до 8 років увʼязнення. Суд уже обрав для неї запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

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Нагадаємо, 5 серпня ДБР повідомляло про затримання на Харківщині офіцера Військової служби правопорядку, який вимагав 10 тис. доларів хабаря у бійця, який перебував у СЗЧ.