Львівський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов прикордонника, якому відмовили у звільненні з ДПСУ після закінчення контракту, укладеного під час воєнного стану. Суд визнав це рішення протиправним та зобов’язав відповідача вирішити питання звільнення позивача зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, позивач у квітні 2023 року уклав трирічний контракт про проходження військової служби у ДПСУ. Згодом позивач звернувся із рапортом, у якому просив звільнити його зі служби через закінчення терміну контракту, але йому відмовили. Після цього військовий звернувся до суду.

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Відмова була мотивована так: «Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №3633-ІХ не містить норм (перехідних положень), які б передбачали поширення внесених ним змін до Закону №22232-ХІІ на правовідносини, що виникли до набрання чинності, тобто до 18.05.2024… Контракт було укладено 05.04.2023, що не утворює наявність підстав для звільнення військовослужбовця за підпунктом «ж» пункту 3 частини 5 статті 26 Закону №2232-ХІІ у редакції Закону №3633-ІХ».

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Цю справу розглянула суддя Наталія Сидор, яка дослідила усі матеріали, аргументи сторін, а також практику Верховного Суду.

Суддя переконана, що на позивача поширюються норми підпункту «ж» пункту 3 частини 5 статті 26 Закону №2232-ХІІ, а тому відмова відповідача у звільненні його з військової служби, є протиправною.

«У цьому випадку закінчення строку контракту позивача та подання ним рапорту про звільнення відбулось під час дії положень законодавства, якими визначено, що контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються у зв’язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнала протиправною відмову звільнити позивача зі служби та зобов’язала відповідача вирішити питання звільнення його зі служби. Рішення ще можна оскаржити.