Олександра Буждиганчук забронювала знайомого і дозволила йому не ходити на роботу

Яремчанський міський суд визнав колишню начальницю залізничного вокзалу Олександру Буждиганчук винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період і призначив їй 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 27 липня, обвинувачена очолювала залізничну станцію в Яремчі з серпня 2024 року. У березні 2025 року вона працевлаштувала знайомого черговим вокзалу, подала його на бронювання і дозволила не з’являтися на робочому місці. Попри це до грудня 2025 року вносила в документи недостовірні відомості про відпрацьований ухилянтом робочий час.

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У листопаді 2025 року останнього посеред робочого дня зупинили працівники ТЦК і Олександра Буждиганчук ввела їх в оману, заявивши, що працівник відпросився з робочого місця для термінового виконання своїх обов’язків.

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У червні 2026 року посадовиця уклала з прокурором угоду про визнання вини. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченої та те, що вона раніше не була судимою і перерахувала на ЗСУ 100 тис. грн благодійної допомоги.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Тетяна Ваврійчук визнала Олександру Буждиганчук винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період і призначила їй 51 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.