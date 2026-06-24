Посадовиці загрожує до 5 років ув’язнення

Прокурорці Окружної прокуратури Івано-Франківська оголосили підозру в одержанні 1 тис. доларів хабаря за вплив на посадовців лікарні. За зловживання впливом їй загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у середу, 24 червня, під час зустрічі зі знайомим прокурорка запропонувала допомогти працевлаштувати його військовозобов'язаного товариша в одну з міських лікарень з подальшим оформленням бронювання.

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«Посадовиця запевнила, що має хорошу знайому з-поміж працівниць медзакладу, яка за 1 тис. доларів розв’яже це питання з головним лікарем. Підозрювана отримала від нього зазначені кошти, які того ж дня передала у міську лікарню», – розповіли правоохоронці.

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Прокурорці інкримінують ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання хабаря для іншого службовця за вплив на прийняття рішення).

Санкція статті передбачає від 34 тис. грн до 85 тис. грн штрафу або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Підозрюваній обиратимуть запобіжний захід.