У 2025 році Андрій Петрів отримав 1,1 млн грн зарплатні та 283 тис. грн пенсії

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) наклала дисциплінарне стягнення на прокурора Калуської окружної прокуратури Андрія Петріва, заборонивши йому упродовж року претендувати на підвищення.

Як йдеться у рішенні КДКП від 3 червня, причиною покарання стало ігнорування прокурором повторного проходження медогляду для підтвердження ІІ групи інвалідності, яку Андрій Петрів отримав у 2020 році.

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Упродовж 2025–2026 років прокурор тричі отримував листи від свого керівництва, а також Державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності з запрошенням до проведення додаткового стаціонарного обстеження, однак не з’явився на нього.

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Андрій Петрів пояснив, що у 2022 році МСЕК без його участі продовжила раніше встановлену ІІ групу інвалідності до травня 2025 року. Сказав, що йому було відомо про необхідність пройти обстеження у профільному інституті, однак через отриману травму і перебування на лікарняному він не міг цього зробити.

«З 1 січня до 24 вересня 2025 року (до моменту отримання травми) та з 2 лютого 2026 року й дотепер у прокурора була реальна можливість відвідати єдиний уповноважений державний орган системи МОЗ України – ДУ “УкрДержНДІМСПІ” для проходження відповідного обстеження. Вказаних періодів було достатньо, щоб скоригувати робочий графік», – йдеться у рішенні КДКП.

На думку членів комісії, прокурор Андрій Петрів використовував статус особи з інвалідністю з метою отримання пенсійних виплат. При цьому ніколи не просив керівництво облаштувати його робоче місце з дотриманням вимог безбар’єрності.

Дослідивши всі матеріали справи, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила притягнути правоохоронця до дисциплінарної відповідальності. Йому заборонили упродовж року переводитися до органу прокуратури вищого рівня та претендувати на вищу посаду в органі прокуратури, в якому він обіймає посаду. Андрій Петрів може оскаржити рішення в адмінсуді Києва та у Вищій раді правосуддя.

Зазначимо, Андрій Петрів працює в органах прокуратури з 2005 року. З вересня 2025 року – прокурор Калуської окружної прокуратури Івано-Франківської області. Попри 41 день відпустки і три місяці лікарняного, торік він отримав понад 1,1 млн грн зарплатні та 283 тис. грн пенсії.