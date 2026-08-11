Міністерка закордонних справ Канади оголосила санкції проти компнаії, що постачає Росії військову техніку

Канада запровадила санкції проти оборонної компанії Streit Group, яка постачала Росії військову техніку. Про це у понеділок, 10 серпня, повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд.

Аніта Ананд запевнила, що Канада «твердо стоїть» на боці України й притягуватиме до відповідальності підприємства, які співпрацюють з російським військово-промисловим комплексом та заробляють на війні.

«Я оголосила про санкції проти Streit Group, виробника оборонної продукції, який постачав продукцію російському військово-промисловому комплексу. Ці заходи послаблять передачу технологій та обладнання, що підживлюють війну Кремля проти України», – написала Аніта Ананд у соцмережі ікс.

Виконувач обовʼязків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга подякував канадській колезі. Він зазначив, що послідовний та скоординований санкційний тиск на Росію та її партнерів послаблює здатність Кремля вести війну проти України.

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«Має бути ціна за підживлення російської військової машини. Кожна компанія, яка постачає технології, обладнання чи компоненти російському військово-промисловому комплексу, допомагає підтримувати її агресивну війну проти України та повинна нести наслідки», – наголосив Андрій Сибіга.

Streit Group – канадсько-еміратська компанія, що спеціалізується на виробництві колісної броньованої техніки та спеціальних машин. Її у 1992 році заснував емігрант із Росії Герман Гуторов. Streit Group співпрацює з Росією з 2009 року. У 2024 році стало відомо, що компанія поставила Росії бронемашини Spartan-SUT та Cobra-LAMV. З грудня 2023 року компанія перебуває під санкціями України.

Нагадаємо, 7 липня уряд Канади оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги Україні на суму понад 925 млн доларів. Зокрема, 475 млн доларів планують спрямувати на закупівлю боєприпасів для української армії.