Винуватці інциденту одними з перших долучилися до пошуків собаки

«Нова пошта» залишить на роботі працівників, які опинилися в центрі скандалу після виштовхування собаки з відділення. Про таке рішення у понеділок, 10 серпня, повідомив директор компанії Євген Тафійчук. За його словами, рішення про звільнення учасників інциденту ухвалили на емоціях і воно було неправильним.

«Хлопці, коли усвідомили наслідки свого вчинку, одними з перших долучилися до пошуків собаки. Якщо людина усвідомила свою помилку, бере за неї відповідальність і готова змінюватися – їй потрібно дати шанс. Ми більш детально розібралися в ситуації та переглянули першочергове рішення: співробітники залишаться працювати в компанії», – написав Євген Тафійчук у фейсбуці.

Нагадаємо, у п’ятницю, 7 серпня, у мережі з’явилося відео зі Слов’янська, на якому зафіксовано, як працівники «Нової пошти» за допомогою швабри виштовхують з відділення собаку під час спеки. Після резонансу у компанії заявили, що причетних до інциденту звільнять, а пса знайдуть і відправлять на обстеження до ветеринарної клініки.

Згодом в «НП» повідомили, що тварину розшукали та після огляду й необхідних щеплень вона поїде у нову родину. Наразі в компанії вирішили переглянути внутрішні правила, щоб у працівників був чіткий і зрозумілий алгоритм дій у таких ситуаціях.

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